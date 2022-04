Trying out Twitter for the very first time: dat is 'm, mijn eerste nietszeggende tweet ooit. Gedateerd: 22 oktober 2007. Welgeteld vijf maanden nadat ik mijn Twitteraccount had aangemaakt. Geen idee meer waarom dat zo lang geduurd heeft trouwens. Maar ik 'vier' dus officieel op 22 mei mijn vijftiende Twitterverjaardag. Twee dagen later mag ik mijn 45ste verjaardag vieren. Een derde van mijn leven zal ik dan al actief zijn op Twitter. Met veelal nietszeggende tweets, maar ook om technologienieuws te sprokkelen én te delen: ik ga er nog altijd van uit dat dat de belangrijkste reden is waarom jullie mij willen volgen.

Technologie blijft niet eeuwig bestaan, maar accounts zullen nooit vergaan

Geen enkele technologie blijft eeuwig duren, maar met die vijftiende Twitterverjaardag vroeg ik me toch af hoe het met mijn andere big tech accounts zit. Facebook? Daar maakte ik 'pas' in 2008 een account: toch ook al een kleine eeuwigheid ondertussen. Google? Beetje dubbel antwoord. Een Google Account heb ik sinds juli 2007, zo leert mij een zoektocht door de menu's met instellingen. Maar Gmail gebruik ik wel al van bij de opstart in 2004, en is dus het fundament van wat later de Google Account werd. Apple? Daar heb ik wel wat gewisseld tussen accounts, herinner ik me nog. M'n huidige kan ik terugbrengen tot 2003 en diende vooral voor iTunes-aankopen. Nu nog voor de occasionele iPad-app. Microsoft? Dat is meteen de enige uit het gezelschap waar ik het niet zelf meer kan terugvinden. Even aan de helpdesk vragen, zo klinkt het advies in de gespecialiseerde online vraagbakken. '30 augustus 2001' luidt het antwoord van ondersteuningsadviseur Sarita op m'n vraag sinds wanneer ik een Microsoft-account heb. Sarita vroeg zich ongetwijfeld vooral af waarom iemand dat wil weten. Mijn Microsoft-account ontstond spontaan na het aanmaken van een Hotmail-adres. Dus kijk, eind deze zomer zal ik 21 jaar klant zijn bij Microsoft. Geen enkele technologie blijft eeuwig duren, maar die accounts van big tech hebben toch duidelijk een hardnekkig karakter.

En toen schoot mij ineens te binnen dat ik nog een andere stokoude account heb. Of had. De chatapp ICQ - spreek uit als I Seek You - die zowat de eerste instant messenger was in 1996. Op z'n piek in 2001 telde ICQ meer dan 100 miljoen gebruikers. En ergens tussenin maakte ik er een account aan om compleet achterover geblazen te worden door de mogelijkheid om te chatten via een Windows-client. Het had iets van de heruitvinding van de telefoon voor mij. Dat ik nu nog steeds mijn 7-cijferig toegewezen UIN - Unified Identification Number - vanbuiten ken is daar zowat het bewijs van. ICQ is uiteindelijk bij het merendeel van de Belgen in razendsnel tempo ingeruild voor MSN Messenger: met dank aan de dominantie van het Windows-platform en de MSN/Hotmail-accounts die als eenvoudige opstap naar MSN Messenger dienden.

Anno 2022 en zoveel overnames later bestaat ICQ blijkbaar nog altijd, al ken ik niemand meer die het gebruikt. Met mijn UIN van 25 jaar oud kan ik nog altijd inloggen, zo ontdek ik net. Geen enkele technologie blijft eeuwig bestaan, maar accounts zullen blijkbaar nooit vergaan.

