Heeft de pandemie de digitale transformatie nu al dan niet versneld? En waarin investeren bedrijven dan vooral? De antwoorden zijn genuanceerd, zo blijkt uit een enquête van Data News.

7,8 op 10. Dat is de gemiddelde score die iets meer dan 500 respondenten geven op de vraag hoe belangrijk digitale transformatie is voor of binnen het bedrijf waarin ze actief zijn. 27% van de deelnemers aan de enquête zijn CEO's en zaakvoerders, maar zij geven gemiddeld genomen de laagste score: 7,3. Respondenten met een financiële en/of marketingbevoegdheid geven dan weer de hoogste score (8,6). De IT-profielen, inclusief CIO's, schatten het belang van digitale transformatie binnen hun bedrijf op 8,3 op 10.

Welke weg hebben deze bedrijven dan al afgelegd? Van de CEO-respondenten zegt een op de drie dat digitale transformatie al volledig geïntegreerd is in het hele bedrijf. Afgerond 28% van die bedrijfsleiders weet dat digitale transformatie in hun bedrijf eerder iets is wat in een aantal afdelingen geïmplementeerd wordt, maar niet doorheen het volledige bedrijf. Van de IT-respondenten sluit 48% zich aan bij die stelling: iets meer dan de finance- en marketingprofielen (39%).

Volgende vraag die zich stelt: welke toepassingen worden dan precies geïmplementeerd? Die antwoorden zijn (uiteraard) heel uiteenlopend, met cloud computing als duidelijk topantwoord. 39% van alle respondenten geeft aan dat cloud computing momenteel geïmplementeerd wordt. Geen grote verrassing daar: de transitie naar de cloud is al even aan de gang. Belgische bedrijven investeren daarnaast vooral ook in e-commerce (27%), business intelligence (24%), en ze verzamelen data via sociale media (22%). Ongetwijfeld stuk voor stuk toepassingen die verband houden met het zoeken naar nieuwe businessmodellen, wat ook door afgerond 20% van de respondenten aangeduid wordt als iets wat hun bedrijf nastreeft.

Wat ons bij de vraag brengt: is die digitale transformatie nu effectief versneld in de afgelopen twee jaar? Iets meer dan 22% zegt stellig nee. 46% heeft het afgelopen jaar - om evidente redenen - extra inspanningen rond videoconferencing gedaan, maar dat wordt terecht niet door iedereen als 'digitale transformatie' aanzien; een videocall kunnen opzetten betekent nog niet dat je voor een gedigitaliseerd bedrijf werkt. Meer dan 31% heeft trouwens wel extra hardware moeten aankopen om remote werken tijdens de pandemie te faciliteren. Een derde van de respondenten stelt meer algemeen ook dat er in zijn of haar bedrijf extra inspanningen geleverd werden om flexibel en/of hybride werk (op kantoor, thuis, op andere locaties) makkelijker te maken.

Opvallend is het lage percentage (10%) dat werken aan de backend-infrastructuur heeft uitgevoerd. In eerdere soortgelijke enquêtes van Data News voor de coronapandemie lag dat percentage wel wat hoger. De digitaliseringsprioriteiten bij Belgische bedrijven lagen duidelijk ergens anders de afgelopen twee jaar. Zoals het vervangen van oude toepassingen door nieuwere, performantere software (26%). Voor 32% van de respondenten verloopt de dienstverlening richting klanten nu ook veel meer digitaal: dat komt bijvoorbeeld overeen met de investeringen rond e-commerce waarover we het net hadden. 35% van de bedrijven heeft ook de interne werkprocessen herbekeken en waar nodig verder gedigitaliseerd en/of geoptimaliseerd. Die laatste twee punten klinken al heel wat meer als een versnelling van de digitale transformatie.

Hoeveel bedraagt het IT budget? Duidelijk een lastige vraag om te beantwoorden is die rond het totaalbudget voor IT en digitalisering. Maar liefst 41% zegt dit niet te weten. We diepten de resultaten daarom verder uit naar het aantal werknemers en filterden de zelfstandigen eruit. Bij de kleine bedrijven met minder dan 50 werknemers heeft 48% een sober digitaliseringsbudget van maximaal 500.000 euro. In de vraagstelling specifieerden we trouwens ook nog dat dit inclusief personeelskost is. Mogelijk hebben sommige respondenten dit over het hoofd gezien, maar dan nog illustreert dit dat het digitaliseringsbudget bij kleine bedrijven toch zeer beperkt is. Bij de bedrijven met 50 tot 200 werknemers daalt dat percentage met het kleinste budget tot 33%. In deze categorie heeft 17% van de bedrijven bijvoorbeeld al een budget tot 2 miljoen euro voorhanden. Bij de echt grote bedrijven met meer dan 500 werknemers valt opnieuw het hoge aantal 'weet ik niet'-respondenten op (maar liefst 63%), dus betrouwbare percentages rond budgetten kunnen we daar niet meegeven.

