Dit jaar krijgen drie organisaties een erkenning voor ICT/Digital Project of the Year. Naast Port of Antwerp-Bruges en Antwerp Maritime Academy wist ook Qreddi de jury te charmeren.

ICT-projecten en digitale projecten belonen die met succes zijn afgerond en die innovatief zijn in zowel het gebruik van technologie als in de zakelijke aanpak: dat was ook dit jaar weer de bedoeling van de ICT/Digital Project of the Year contest. De wedstrijd staat open voor zowel de private als de publieke sector en voor zowel grote als kleine of middelgrote organisaties.

De nadruk ligt daarbij op 'innovatie'; projecten die dankzij een slim gebruik van digitale technologie een reële toegevoegde waarde voor een bedrijf of organisatie hebben gerealiseerd. De grootte van het bedrijf of de omvang van het project is op zich niet doorslaggevend. Slimme, innovatieve, kleinere toepassingen hebben evenveel kans om te winnen als grote en dure projecten. Wat telt is de aantoonbare en gerealiseerde toegevoegde waarde van het project.

Twee hoofdwinnaars...

Uit de inzendingen selecteerde de redactie van Data News tien projecten. De project owners mochten tijdens een presentatie voor de jury hun inzending verduidelijken. Uiteindelijk haalden het APICA-project van Port of Antwerp-Bruges (categorie large) en het project XR Lifeboat Learning van Antwerp Maritime Academy en delaware (categorie small) de prijzen binnen.

APICA of 'Advanced Port Information and Control Assistant' moet de medewerkers van de haven het omgevingsbewustzijn geven om te weten wat er te allen tijde aan de hand is. Om dat voor mekaar te krijgen brengt de 'digital twin' van de haven een hele reeks digitale dataprojecten en sensoren samen om gebruikers verder te helpen. CIO Erwin Verstraelen werd onder meer met de toekomstvisie van dit project al CIO of the Year in 2018. Of zoals een jurylid het verwoordde: 'Mooi om te zien dat die visie vier jaar later vertaald is in concrete resultaten.'

Ook de tweede prijs gaat naar een Antwerps project. XR Lifeboat Learning is een VR-trainingsmodule voor de Antwerp Maritime Academy. De school voor maritiem personeel leert leerlingen onder meer hoe ze veilig verschillende handelingen aan boord moeten uitvoeren, waaronder het te water laten van de toch redelijk belangrijke reddingsboot.

...Maar toch een derde winnaar

Maar na deliberatie besloot de jury om alsnog een derde 'Special Prize of the Jury' uit te reiken. Die gaat naar Qreddi: een verhaal over hoe een eigenaar van een reeks wassalons zelf met een nieuwe betaaloplossing komt op basis van QR-codes. Het volledige verhaal over dit project, en meer tekst en uitleg over de andere twee winnaars en overige finalisten leest u verderop in het blad.

