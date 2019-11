ICT/Digital Project of the Year: dit zijn de genomineerden

Kristof Van der Stadt is hoofdredacteur bij Data News

Samen met de CIO of the Year verkiest Data News donderdagavond ook de ICT/Digital Projects of the Year. Dit zijn de genomineerden verdeeld over twee categorieën.

Het project rond de digitalisering van de communicatietoestellen van het spoorpersoneel was geen evidentie. © belga

Met de wedstrijd wil Data News ICT-projecten en digitale projecten belonen die met succes (hoofdzakelijk) zijn afgerond en die zowel innovatief zijn in het gebruik van technologie als in de zakelijke aanpak. De wedstrijd staat open voor zowel de private als de publieke sector en voor zowel grote als kleine en middelgrote organisaties. Dit jaar viel het trouwens op dat er heel wat inzendingen kwamen vanuit de publieke sector en dat weerspiegelt zich ook in de uiteindelijke genomineerden.

...

