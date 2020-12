Een project dat de jury van de spreekwoordelijke sokken blaast, maar nauwelijks vergelijkbaar is met de andere inzendingen: UCB wint het 'ICT Moonshot Project of the Year 2020' met een project om zo snel als mogelijk orale antivirale middelen te ontwikkelen tegen covid-19.

"We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard." Het is een gekend citaat van voormalig Amerikaans president John F. Kennedy. Het leverde ons een nalatenschap op: de moonshot, een ambitieus, verkennend en baanbrekend project. Het project dat UCB kwam voorstellen tijdens de jurymeeting valt helemaal onder die definitie. Het 'COVID Moonshot' project heeft tot doel om sneller dan ooit tevoren klinisch effectieve, antivirale middelen te ontwikkelen - tegen covid-19 dus.

Open-wetenschappelijke samenwerking

Het COVID Moonshot-project is een wereldwijde, vrijwillige, open-wetenschappelijke samenwerking als antwoord op de verwoestende effecten van covid-19. Partners uit onder meer het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Israël, Oekraïne en India brengen kennis in - zowel technologisch (machine learning, testing, simulaties etc.) als scheikundig. UCB was het eerste farmaceutische bedrijf om zich vanuit België en het Verenigd Koninkrijk aan het project toe te voegen.

Het engagement van UCB draait rond expertise in chemie bij geneesmiddelen en geneesmiddelenonderzoek. Daarnaast brengt UCB ook ideeën in het project binnen, ideeën die voor alle duidelijkheid geen beperkingen hebben rond intellectueel eigendom. Tot slot werkt UCB ook samen met Microsoft rond high performance computing in de Azure-cloud om zo snel mogelijk tot oplossingen te komen. De kracht van de cloud echt inzetten voor een breder maatschappelijk doel, zoals een van de juryleden het terecht opmerkte.

Cloud computing voor snelheid

Een belangrijk aspect van de bijdrage van UCB aan het project was het inzetten van enkele gepatenteerde algoritmen. Om zowel de chemici van UCB te ondersteunen als om medewerkers te begeleiden, benaderde UCB Microsoft AI for Health met de vraag om Azure cloudcomputingmiddelen te kunnen inzetten. Binnen een dag kende Microsoft AI for Health al een subsidie toe. In samenwerking met Microsoft-engineers is dan besloten om gebruik te maken van Microsoft Azure Batch om alle activiteiten binnen een zeer kort tijdsbestek te ondersteunen met véél meer rekenkracht dan er op de locatie beschikbaar was: high-performance computing (HPC) dus. Op minder dan een week tijd werd de bestaande code omgezet naar Azure Batch.

Voor de voltallige jury was het snel duidelijk dat dit project een buitenbeentje is dat alle aandacht verdient.

Disclaimer: jurylid en ex-CIO of the Year Herman De Prins is CIO bij UCB en hield zich als betrokken partij volledig afzijdig in de discussie over deze inzending. Hij onthield zich van stemming in deze awardcategorie.

12 petaflops aan GPU-kracht De rekenkracht die nodig is om mogelijke gebieden te ontdekken waarlangs medicijnen hun werk kunnen doen is gigantisch. Specifiek voor in dit geval de Mpro proteïne waren zo'n 45.000 uren op Nvidia Tesla V100 GPU's nodig bovenop nog eens 275.000 CPU-uren. Tijdens de piek van de hele operatie werd zelfs de rekenkracht van twee Azure-regio's samengebracht om 12 petaflops aan GPU-rekenkracht te bekomen. Dat zorgde op 3 dagen tijd voor resultaten die UCB anders 6 maanden tijd kosten op basis van eigen ICT-middelen.

