ICT Project of the Year gaat dit jaar naar twee verdiende winnaars, maar Deskalot en Vaccinnet+ haalden het van een vijftal bijzonder verdienstelijke medekandidaten. Deze genomineerden haalden het net niet.

Digitaal Vlaanderen: CovidSafe

U kent CovidSafe van Digitaal Vlaanderen als de app die u voorziet van een digitaal certificaat om te reizen of evenementen bij te wonen. Met de app in de hand kan u bewijzen dat u gevaccineerd bent, hersteld van covid-19 of recent een negatieve test hebt afgenomen. Zoals met nog wel wat recente covid-apps gaat het om een app die snel moest worden ontwikkeld om een dringende nood te verlichten.

Dan nog springt de app eruit om zijn snelle ontwikkeltijd: vier weken en half nadat het van de Europese Commissie de opdrachten kreeg, kwam Digitaal Vlaanderen met een werkend systeem voor ons land. Om tegen die snelheid te kunnen werken, werd er beroep gedaan op bestaande bouwstenen zoals de authenticatie-app Itsme, het Magda-gegevensdelingsplatform en de database van Vaccinnet+, die we op de vorige pagina's al tegenkwamen. De app heeft ondertussen de kaap van 6 miljoen downloads overschreden en is daarmee meteen ook de meest gebruikte overheidsapp van het land.

Digitaal Vlaanderen: Mijn burgerprofiel

Een tweede project van Digitaal Vlaanderen dat dit jaar genomineerd werd is Mijn Burgerprofiel. Daarmee wil de Vlaamse overheid een eenduidige toegang en een enkele login bieden tot het administratieve doolhof van zo'n 500 websites en 300 loketten die de burger kan gebruiken. Met het burgerprofiel krijgt u in essentie een enkel startloket voor elke interactie bij de overheid. U logt er dus niet alleen mee in op de site van uw lokale gemeente, om de afvalkalender te downloaden, maar ook op de site voor school- en studietoelagen, bijvoorbeeld.

Dit project is er eentje dat nog volop wordt uitgebouwd. Momenteel worden nog alle nodige sites aan het burgerprofiel gehangen, in een volgend stadium wordt er gekeken naar een meer proactieve aanpak, waarbij de overheid burgers beter begeleidt richting relevante premies. Ook zou het burgerprofiel de plek worden waar de Solid-technologie van datakluizen een plekje vindt. Eentje om in het oog te blijven houden.

Proximus: BANX

Met BANX lanceren Proximus en Belfius een nieuwe banking-app, aangepast aan de gedigitaliseerde wereld en gefocust op een nieuw soort klant. De app is gebaseerd op het bestaande Belfius Mobile Banking Platform, maar vormt een nieuwe, digitale bank. Die leeft dan ook zowat volledig op de smartphone en wil zich als duurzamer, bewuster alternatief positioneren. Veel aandacht gaat hier naar 'slow banking', waarbij klanten functies krijgen die aan social media apps doen denken, zoals Stories. Daarnaast krijgen ze echter ook inzicht in hun uitgaven en hun CO2-uitstoot, gebaseerd op de keuzes die ze als consument maken.

Colruyt Group: OkayDirect

Een geautomatiseerde winkel die 24 uur op 24 open is, zeven dagen op zeven. Dat is het retailconcept achter OkayDirect, waarvan een eerste pilootwinkel begin november werd geopend in Gent. Het gaat om een voorlopig unicum in België. In de zelfbedieningswinkel kan u alles doen met uw smartphone-app en klantenkaart. U komt de winkel binnen met een code op de app, scant met dezelfde app uw producten of linkt uw smartphone aan een mandje zodat u handenvrij kunt winkelen. Ook uw aankopen afrekenen gebeurt netjes via de app. Bedoeling daarbij is om niet zomaar een automatenruimte te bouwen, maar in te zetten op verse producten en kwaliteit. Achter dat alles zit een hoop technologie rond QR-codes, beeldherkenning op camera's en sensoren. Colruyt Group hoopt dat het systeem aanslaat, zodat het in een later stadium kan schalen naar meer winkels op meer locaties.

De Watergroep: Delphi

De Watergroep is de grootste drinkwatermaatschappij in Vlaanderen. Om inzicht te krijgen in de beschikbare gegevens startte het bedrijf met Delphi, een verzameling van data analytics tools, rekensystemen en meer. Die moet van De Watergroep een datagedreven organisatie maken.

Tijdens het project ging het bedrijf van een meer traditionele business-intelligencemethode, waarbij databronnen in een data warehouse worden ontsloten en IT de rapporten ging bouwen voor de business, naar een modernere aanpak. Data wordt nu, waar mogelijk, ter beschikking gesteld aan de business, die zelf hun rapporten kunnen genereren wanneer zij ze nodig hebben. Met die nieuwe aanpak komen er ook nieuwe mogelijkheden, zoals voor het schalen van data en bronnen, maar ook in de use cases. Het zoeken naar lekken, bijvoorbeeld, kan nu via data analyse een pak sneller gebeuren dan voordien.

