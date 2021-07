Goed anderhalf jaar geleden ging de Brit Magnus Falk als CIO Advisor aan de slag bij Zoom. Zes maanden later brak de pandemie uit. 'Timing is alles', lacht hij in een gesprek met Data News.

Zoom - voluit Zoom Video Communications - ontstond in 2011 en bracht in 2013 zijn eerste product op de markt. Het videoplatform is het geesteskind van Eric Yuan, die eerder voor Cisco Webex werkte. In 2017 was Zoom al een miljard dollar waard. In april 2019 trok het bedrijf naar de beurs. Zoom telt wereldwijd 5.000 medewerkers.

Hoe keek u eind 2019 naar de markt voor videotoepassingen?

Magnus Falk: Ik kende uiteraard producten als Skype, Hangouts en Facetime, maar vond het eerlijk gezegd allemaal maar weinig indrukwekkend. Ik was zeker geen expert in de branche toen ik bij Zoom aan de slag ging, maar zag wel een bedrijf met een neus voor innovatie. Ik had doorheen de jaren in internationale teams gewerkt. Ik wist dus wel heel goed wat de kracht van een videoconferentie is. Alleen was het teleurstellend dat je voor ieder toestel een andere applicatie nodig had: in een presence room, op de desktop, op je telefoon. Dat vond ik het interessante aan Zoom. Het platform biedt op elk toestel dezelfde ervaring.

Was dat wat u overtuigde om voor Zoom te werken?

Falk: In Europa was Zoom op dat moment alleen bekend in de IT-branche. In de VS was het toen al een succesverhaal. Eind 2019 had Zoom al gemiddeld tien miljoen deelnemers in videovergaderingen per dag. Wat me vooral aansprak was het idee van het multi-device platform. Mijn dochter werkt in digitale marketing en kende de tool ook. Ik probeerde het zelf en was er in een paar seconden al mee weg. Zoom is echt gebouwd voor het internettijdperk.

Dat bleek bij de start van de eerste lockdown, toen Zoom plots op grote schaal doorbrak.

Falk: De software is gebouwd om te kunnen schalen. Zolang er genoeg virtuele servers beschikbaar zijn, kunnen we blijven opschalen. We hebben daarop geanticipeerd door met een heel verspreide datacenterinfrastructuur te werken, die nooit boven vijftig procent capaciteit gaat. Schaalbaarheid was daardoor nooit een issue, ook niet tijdens de lockdowns. In het voorjaar van 2021 steeg het gebruik van Zoom tot driehonderd miljoen deelnemers aan videovergaderingen per dag. De uitrol van de software ging heel gemakkelijk. Er waren bedrijven die in geen tijd duizenden medewerkers naar Zoom brachten. That's the joy of SaaS (lacht). Tegelijk pikte ook de consument de gratis versie van Zoom op, net omdat de app op alle platformen werkt.

Hoe slaagde het bedrijf erin die enorme boost op te vangen?

Falk: We waren de juiste tool op het juiste moment. Iedereen praatte over ons. Onze communicatieafdeling werd overspoeld. Er kwamen letterlijk duizenden aanvragen voor interviews binnen. We konden onmogelijk op elke vraag ingaan.

En net toen doken in de pers de eerste verhalen op over problemen op het vlak van security.

Falk: Klopt. En we konden de vragen van de pers niet beantwoorden. Er waren inderdaad mensen die dingen deden met Zoom waar we niet de bijpassende beveiligingsinstellingen voor hadden voorzien. En ja, die dingen vielen samen met de tsunami aan media-aandacht die we over ons kregen. Dat was wel degelijk een probleem. De incidenten met ongenode gasten die plots in een vergadering opduiken, vond ik persoonlijk de ergste. Maar ook andere platformen kregen daarmee af te rekenen. We hebben onder meer ingezet op bewustmaking bij onze gebruikers. Ik herinner me dat de organisator van een religieuze viering de link voor zijn meeting postte op sociale media, waarna uiteraard ongenode gasten opdoken. We hebben snel op dat soort dingen ingespeeld door de organisator van een meeting meer mogelijkheden te bieden. Leerlingen kunnen nu tijdens de online les zichzelf geen rare naam meer geven, bijvoorbeeld.

Zijn de problemen rond veiligheid nu van de baan?

Falk: We hebben de juiste balans gevonden. We hebben een CISO-raad die ons begeleidt. Er is end-to-end encryptie voor wie dat wil. Je kunt kiezen in welk datacenter we je opnames bewaren. Security is echt top of mind bij alles wat we doen. En we hebben onze communicatieafdeling versterkt. Dat helpt ook (lacht).

Hoe ziet u de toekomst van Zoom wanneer we straks weer meer naar kantoor mogen gaan?

Falk: We willen allemaal terug naar kantoor, ook wij. Alleen zal de wereld niet meer zijn zoals vroeger. Het experiment van het voorbije jaar heeft de wereld veranderd. De hybride werkstijl is de nieuwe realiteit. Bedrijven zullen een nieuw HR-beleid uitwerken en daar zal video onvermijdelijk een deel van zijn. Maar de vraag reikt natuurlijk veel verder dan het gebruik van video. Bedrijven moeten zich afvragen hoeveel kantooroppervlakte ze nodig hebben en ze moeten hun leiderschapsstijl aanpassen aan de nieuwe omstandigheden.

Hoe ziet u Zoom als product verder evolueren?

Falk: Collega's zullen Zoom blijven gebruiken om vanop afstand samen te werken. Maar hetzelfde geldt voor - tenminste een deel van - de relaties met klanten, leveranciers en andere partners. We zien Zoom meer en meer als een onderdeel van die relaties. Met Zoom apps willen we nieuwe features inbouwen om van de videovergadering rijker te maken. Ik denk onder meer aan de functionaliteit waarmee je in je meeting online een document kunt ondertekenen, zonder dat je daarvoor naar een andere applicatie moet gaan. Een andere opportuniteit zien we in de ontwikkeling van meer specifieke toepassingen. Een Zoom-applicatie die zich richt op de servicedesk, bijvoorbeeld. Video kan in zo'n geval efficiënter zijn dan een face-to-face afspraak, al was het maar omdat de medewerker van de servicedesk op kantoor alle informatie en tools meteen bij de hand heeft. Evengoed zien we in kantoren een sterke toename in het gebruik van Zoom Phone. Dat is een eenvoudige add-on met dezelfde user interface op ons platform. Het is gewoon makkelijk, omdat je op kantoor dan geen apart toestel meer moet gebruiken om te bellen.

Maar Zoom Phone heeft niets met video te maken.

Falk: Klopt. De voorbeelden tonen aan dat we onszelf niet zien als het platform dat erop gericht is de markt van de videoconferenties over te nemen. We zijn niet de videoconferencing killing app. Zoom is een platform dat samenwerking op de eerste plaats stelt.

