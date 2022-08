Het tekort aan IT'ers raakt de eerste jaren nog niet opgelost, en daar zien 'low code' systemen wel brood in. Data News sprak met Paulo Rosado, CEO van het Portugese OutSystems.

OutSystems is een Portugese 'unicorn'. Het bedrijf werd een twintigtal jaar geleden opgericht en is ondertussen zo'n 9 miljard waard. Het verkoopt wereldwijd zijn low code software, een platform dat een groot deel van de ontwikkeling automatiseert. Ook in België, al gaat het hier misschien wat trager.

...

OutSystems is een Portugese 'unicorn'. Het bedrijf werd een twintigtal jaar geleden opgericht en is ondertussen zo'n 9 miljard waard. Het verkoopt wereldwijd zijn low code software, een platform dat een groot deel van de ontwikkeling automatiseert. Ook in België, al gaat het hier misschien wat trager. Hoe schat u de opkomst van low code hier in? Paulo Rosado: België heeft zo'n drie jaar geleden de nood aan digitalisering echt ingezien. Toen kregen we ineens een golf van aanvragen. Er is dus veel bijbeenwerk. We hebben al veel klanten hier, en ik merk dat de backlog van projecten en het tekort aan personeel zo groot is, dat we echt een opportuniteit hebben om te helpen. We bouwen meestal ook langdurige relaties op, want dit is een heel traject. Je kan een bedrijf niet op een paar maanden digitaliseren. Je moet snel beginnen, maar je moet als partner ook kunnen blijven voor de hele trip. België zit op het kantelmoment van die transformatie, en van de shift naar de cloud. Er zijn andere regio's die verder vooruit zijn, zeker de VS bijvoorbeeld, maar we zien dat hier ook. Je kan er niet omheen. Jullie hebben in België onder meer samengewerkt met het Rode Kruis en de CM. Is het toeval dat daar veel gezondheidssector bijzit? Rosado: We zijn in zo'n 21 sectoren actief, dus het is zeker niet beperkt tot gezondheidszorg. Wat er vaak gebeurt, is dat een sector door een versnelde innovatie gaat. In gezondheid had je de voorbije maanden een gigantische boost door covid-19. We zien nu dat die hele sector richting digitalisering sprint, en als die bewegingen gebeuren, dan is OutSystems meestal een van de eersten om met oplossingen te komen. Jullie bouwen een 'low code'-platform. Bieden jullie ook no code aan? Rosado: Hoe je dat kan noemen, hangt af van de complexiteit van de app. De apps die wij maken zijn vaak mission critical. Je hebt daar dus wel de nodige planning voor nodig. Maar als we kleine dingen bouwen, dan werkt het ook als 'no code'-platform. Low code wordt vaak geassocieerd met kleinere apps. Maar u gaat dus ook voor de belangrijkere, bredere projecten? Rosado: Als je kijkt naar het prille begin van ons bedrijf, toen gebruikte een van onze eerste klanten ons platform om een portaal te bouwen voor 15.000 partners. Vanaf dag één moesten we dus 24/7 beschikbaar zijn, beveiligd en opschaalbaar. Dat heeft veel invloed gehad op de ontwikkeling. We hebben ook erg snel een klant gehad die een volledig bouwsysteem maakte, dus we worden gebruikt om grote platformen te bouwen. We willen fundamenteel de productiviteit van ontwikkeling vergroten, voor dingen die mission critical zijn en die veel waarde hebben. De problemen die bedrijven daar aanpakken zijn vaak groot, en de dynamiek van die software vereist ook dat als je daar dingen aan verandert, dat het beveiligd moet zijn. Je moet daarin investeren, dat die applicaties dat aankunnen. U geeft klanten de componenten om bij wijze van spreken hun ERP te vervangen? Rosado: Niet helemaal. Momenteel hebben veel klanten te maken met legacy-systemen die vele jaren geleden gebouwd werden. Dat zijn dan misschien de AS400's, maar er zijn ook bijvoorbeeld veel Java-systemen die een belangrijke functie binnen het bedrijf hebben. En die moeten opnieuw worden gebouwd, in een nieuwe architectuur, met links naar de cloud, via microservices enzovoort. Als je zoiets op de traditionele manier bouwt, dan kan zo'n migratieproject vier à vijf jaar duren. Dan gaat dat het daglicht nooit zien. Met OutSystems kan je zo'n aangepast systeem naar de cloud migreren, met nieuwe architectuur, op een vierde van de tijd. Da's nog altijd lang, want het zijn grote systemen, maar het maakt ze wel realistischer. Meestal is de typische use case voor klanten om hun legacysystemen te omringen met portalen en extensies, zodat ze meteen ook de backlog van change requests kunnen oplossen. Met OutSystems ga je de vragen van de business voor nieuwe interfaces, nieuwe portalen, nieuwe workflows en regels, niet langer doorsturen naar zo'n legacysysteem, maar naar een platform dat heel agile is en waar je die veranderingen snel kunt bouwen. Het gaat dus eerder om een complementair systeem, dan een vervanging. Wie gebruikt de software het meest? Rosado: Zowat de helft van de OutSystems-gemeenschap heeft geen IT gestudeerd. Maar zij bouwen graag systemen. We zorgen dat heel wat technische mensen, mensen die tech leuk vinden, toch dingen kunnen ontwikkelen. Maar daarnaast hebben we ook IT'ers, vaak architecten, die onze software gebruiken. Een van de voordelen van low code is vaak dat er minder ontwikkelaars nodig zijn. Spelen jullie daar erg op in? Rosado: Niet alleen met ontwikkelaars. Als je een cloud native applicatie wil bouwen, die altijd bereikbaar moet zijn, die makkelijk schaalt en niet tegen limieten aanloopt, die secure is, dan heb je daar minstens zestien verschillende technische profielen voor nodig. En al die profielen zijn moeilijk te vinden. Denk aan sec ops, reliability engineers, user experience engineers enzovoort. Dat zijn gigantisch veel 'skill sets'. Heb je geen data governance engineer meer nodig met een platform als OutSystems? Iemand moet toch nog de processen nakijken? Rosado: Ja, maar in plaats van dertig mensen heb je een team nodig van vier. Het is handig om als bedrijf een goeie sec ops-persoon te hebben, maar die heeft dan nog een team nodig dat alles uitvoert. Daar is automatisering broodnodig. Software is op dit punt zover dat je elke dag veranderingen uitvoert, driehonderd releases per jaar. Als je elk van die releases moet checken voor de beveiliging, op het niveau van de code, van het netwerk, wanneer je het uitrolt, wanneer je patches installeert enzovoort, dan is dat een gigantische job. Dus wij hebben een groot sec ops team, dat al die kennis samenbrengt en in het platform stopt zodat de klanten dat kunnen gebruiken. Als onze klanten vragen 'wat doe je', dan geven we hen een lijst met alles wat we automatisch uitvoeren. Ze kunnen dan nog zelf kiezen of ze zelf bepaalde dingen willen uitvoeren en testen, en we laten hen natuurlijk die optie. We leren daar ook heel veel uit. Is het de bedoeling om complexiteit weg te nemen bij bedrijven? Rosado: Ja. Ik zal je een voorbeeld geven. Iedereen wil tegenwoordig apps in containers draaien, met Kubernetes. En zo'n programma moet je helpen containers te beheren, te schalen enzovoort. Wij hebben een team van Kubernetes-experten, een erg slim, duur team. En de hoeveelheid werk die zij hebben om zo'n Kubernetes-platform te draaien, is gigantisch. Dat vond ik zelf verrassend, want die platformen moeten jou helpen. Dat doen ze ook, maar je problemen worden ook groter. Want nu moet je workloads verhuizen in real time door verschillende zones van de cloud. En al je apps hebben requirements. Die moeten blijven werken als je ergens anders panne hebt. Dat alleen al zorgt voor gigantische complexiteit in je stack van technologieën. Als je dat wilt bouwen met een klein aantal goede mensen, dat is bijna onmogelijk. Want de mensen die je hebt, kunnen de vaardigheden die ze nodig hebben voor elke nieuwe golf van innovatie niet snel genoeg leren. Je zou nieuwe mensen moeten aannemen met die skills, maar nieuwe mensen vinden is moeilijk. Daarom doen bedrijven als OutSystems die job voor jou. We hebben een heel groot engineering team, met heel veel talent. En het talent dat we hebben we in ons platform, we verpakken dat en kunnen dan tonen aan onze klanten wat ze allemaal niet meer zelf moeten doen. Dat is een goed zakelijk voorstel.