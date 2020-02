De Young ICT Lady of the Year 2020 is Julie Scherpenseel. De chief growth officer van ML6, een van België's vooraanstaande machine learning scale-ups, overtuigde de jury met haar enthousiasme en haar passie voor technologie.

U hebt handelsingenieur gestudeerd. Hoe bent u in de IT terecht gekomen?

Julie Scherpenseel: Door mijn thesis. Ik was op zoek naar een kwantitatieve thesis, meer in de richting van wiskunde en statistiek. Via mijn professor fysica kon ik samenwerken met een oud-student van hem, die een bedrijf had opgericht rond data analytics. Zo ben ik in big data en analytics gerold. Dat fascineerde me erg, dus ben ik er online cursussen over beginnen volgen. Zo ben ik in aanraking gekomen met AI en machine learning, en kon ik aan de slag bij Accenture, in het nieuwe Data Science Team. Daar heb ik mijn skills kunnen uitbouwen om uiteindelijk de stap te zetten naar ML6.

Scherpenseel: Die wiskunde, dat is een passie die door mijn papa en leerkracht wiskunde is gevoed. Maar bij het kiezen van universitaire studies, zei men mij: "Burgerlijk ingenieur, dat is echt een mannenwereld, je gaat daar geen carrière kunnen maken." Er werd mij afgeraden om die studies te volgen. Maar uiteindelijk, als die passie er is, zoek je altijd wel een manier om dat tot uiting te brengen. Scherpenseel: Accenture is een super bedrijf, maar ik dacht toen 'dit is het moment'. Dat was een periode waarin een reeks AI start-ups naar de scale-up fase gingen en als ik dat in mijn vak nog wilde meemaken, dan moest ik die stap op dat moment zetten. Ik wou die echte groeifase meemaken. Dat is bij ML6 zeker gelukt. Toen ik startte waren we met vijftien, nu zijn we met zestig. Naast de cultuur die we bewaren, is het een volledig ander bedrijf geworden. Het is fascinerend om daar deel van uit te maken. Scherpenseel: Op dat moment was er nog geen plan (lacht). Het was gewoon groeien. Ik ben gestart als business developer in Gent. Maar dan kwamen die opportuniteiten uit het buitenland, we hadden onze eerste klanten in Amsterdam, we hadden ook Google dat vroeg of we ons niet wilden vestigen in Duitsland, en zo is dat organisch gegroeid. Nicolas en Matthias ( Nicolas Deruytter en Matthias Feys, de general director en CTO van ML6, nvdr.) hebben allebei een gezin, ik nog niet. Dus was de vraag of ik het zag zitten om dat te trekken. Dat is begonnen met Duitsland, dan is Londen er bij gekomen en dan heb ik Amsterdam er ook maar bijgenomen. Scherpenseel: Ah, de constante struggle. Het is moeilijk, zeker dat reizen, dat weegt het zwaarst. Gelukkig zijn Nicolas en Matthias daar heel open in. Die maken dat heel bespreekbaar en zeggen af en toe "Julie, nu wat minder werken". Ik probeer wel constant die balans te houden door het in te plannen en gestructureerd te werken. De zondag al mijn inkopen doen, en dan 'prep' ik de maaltijden voor de hele week. Zo zorg ik dat alles in huis is en efficiënt kan verlopen. En sporten, dat doe ik met vriendinnen, zij motiveren mij. Scherpenseel: Over het algemeen is de work-life balance bij ML6 heel goed, ik doe het echt mezelf aan. Dat is ook wat mensen aantrekt om bij ons te blijven, want het talent dat we zoeken is heel gevraagd, die mensen kunnen overal aan de slag; het feit dat het een leuke cultuur is, en dat ze het werk kunnen combineren met een gezin, dat zorgt ervoor dat ze liever bij ons blijven, dan bijvoorbeeld naar een van de Big Tech te gaan. Het is algemeen belangrijk dat ook de CEO en de CTO daarachter staan. Als zij daar veel waarde aan hechten, dan straalt dat onmiddellijk uit naar de andere werknemers. Als mensen op vaderschapsverlof gaan, of ze willen een paar maanden gaan reizen, dan is daar ruimte voor. Dat is ook gewoon belangrijk voor jongere mensen: hoe meer flexibiliteit, hoe makkelijker werken. Scherpenseel: We hebben een volledig ethisch framework uitgebouwd en we vernieuwen dat ook constant, op basis van research en door bijvoorbeeld met Agoria samen te werken om best practices te delen. Met behulp van dat framework nemen we het ethische aspect mee van bij het verkopen van het project tot het uitvoeren ervan. Voor we van start gaan met een project bekijken we de mogelijke risico's. Als er een risico op bias is, bijvoorbeeld, weten we welke maatregelen we moeten nemen. Technisch gezien is er veel mogelijk. Het enige probleem is dat je maar kan optimaliseren voor één definitie van 'fairness' en daar bestaan verschillende perspectieven op. Zolang daar geen duidelijke richtlijnen over zijn, beslissen bedrijven zelf hoe ze fairness definiëren en hoe ze dat technisch gaan uitvoeren. Voor mij is het mooie eraan wel dat je weer een opportuniteit creëert. Wij bouwen onze oplossingen op basis van historische data. Dus als je meet en je leert dat je algoritme een bias aangeeft op basis van die historische data, dan weet je dat al die mensen in het verleden al geopereerd hebben op basis van zo'n vooroordeel. Door dat te meten kan je er iets aan doen en kan je dat gaan corrigeren. Het is voor ons een mogelijkheid om de wereld weer een stukje minder biased te maken. Scherpenseel: De impact, en het brede draagvlak dat je kan hebben met die titel. Ik ben hard bezig met impact van technologie op de maatschappij. Je ziet dat de arbeidsmarkt enorm aan het veranderen is. Digitale vaardigheden worden belangrijker in alle beroepen, levenslang leren wordt de norm en we dreigen een groot tekort te hebben aan ICT professionals. We moeten daar dringend maatregelen in nemen, want anders gaat dat impact hebben op economie. Daarom vind ik het zo belangrijk om daar nu iets aan te doen. Ik denk dat de initiatieven die ik daar als Young ICT Lady in neem of mee ondersteun, meer gehoor kunnen krijgen. Hopelijk kunnen we grote organisaties zo ook overtuigen om mee ambassadeurs te worden en grote veranderingen teweeg te brengen. Wat hoopt u daar in de praktijk mee te bereiken? Scherpenseel: Een algemene gewaarwording dat we allen samen de ingrijpende veranderingen op de arbeidsmarkt moeten aanpakken. Dit begint bij meer focus te leggen op STEM-programma's, in de secundaire en basisschool. Daar zijn al heel wat goede initiatieven zoals Code City, WeGoStem, KIKS. Die moeten meer draagvlak krijgen. In die initiatieven is het bovendien belangrijk om specifieke aandacht te besteden aan meisjes, want daar is nog veel onbenut potentieel. Ik weet het ook uit eigen ervaring: stereotypen spelen nog altijd een rol en het ICT-imago is niet wat het moet zijn. We moeten duidelijk maken aan kinderen, leraars en ouders wat er mogelijk is in ICT. Welke soorten carrières en rollen je kan innemen en welke impact je in die rol kan hebben. We moeten van jongs af aan tonen dat ICT meer is dan enkel coderen, enkel zo kunnen we de participatie van mannen én vrouwen in de ICT workforce verhogen. Scherpenseel: Tot nu toe, in België, hebben we daar nog niet zoveel moeite mee gehad. Maar in Amsterdam of in Berlijn waar grote techbedrijven zitten, voel je die druk veel meer. Ik anticipeer wel dat recruitment moeilijker zal worden. In het begin moesten we veertig mensen aannemen, nu gaat het over honderd. Dan heb ik het trouwens niet alleen over machine learning engineers, maar ook over mensen die marketing doen of recruiters, ze moeten allemaal passie hebben voor technologie, en dat is niet zo makkelijk te vinden. Je hebt heel veel marketeers die bijvoorbeeld ervaring hebben het verkopen van schoenen, maar da's toch niet hetzelfde, je moet de technologie een beetje snappen. Bij onze klanten voelen we ook dat het een uitdaging is om genoeg technische profielen te vinden en te houden. Scherpenseel: Ja. Dat Boost Camp ga ik samen met Ingrid Gonnissen doen ( de ICT Woman of the Year 2018, die het vorig jaar organiseerde, nvdr.). Ik vind dat een geweldig initiatief omdat ik zelf enorm veel gehad heb aan mijn mentors. Zij hebben me ook altijd gepusht om een stap verder te zetten dan ik zelf misschien zou doen. Daarom wil ik het ook opnieuw opstarten, om een aantal jonge vrouwen te begeleiden in hun carrière. KIKS vind ik ook een prachtig initiatief. Dat is een project dat lesmateriaal rond AI maakt voor het secundair onderwijs, gelinkt aan de bestaande leerplandoelen. Aangezien het lesprogramma doorheen verschillende vakken loopt is het heel makkelijk om in het bestaande curriculum te integreren. Je moet gewoon de leerkracht biologie, wiskunde of fysica overtuigen om er een lesuur aan te besteden. En zo worden leerlingen onderwezen in wat AI is, hoe het werkt, hoe het gebruikt wordt in de maatschappij en wat de impact daarvan is. Dat wordt aangetoond met heel concrete voorbeelden, bijvoorbeeld hoe je AI kan gebruiken om te onderzoeken hoe bomen uit het tropisch regenwoud zich aanpassen aan de klimaatverandering. We helpen bij ML6 die cursussen nakijken en stellen daarnaast ook lokalen ter beschikking om die leerkrachten op te leiden. Scherpenseel: Enorm veel zin. Mijn motto is 'live what you love'. Als ik opsta ga ik enorm graag naar mijn werk en dat is het belangrijkste voor mij. Dat is ook een van de grote redenen om deel te nemen aan Young ICT Lady. Als ik kinderen en young professionals kan helpen om hun weg te vinden naar een beroep waar ze echt gepassioneerd door kunnen zijn, dan zou dat een mooie achievement zijn.