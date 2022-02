Kristel Demotte (Cegeka) is uitgeroepen tot ICT Woman of the Year 2022. Bélise Songa (Colruyt) mag zich dan weer Young ICT Lady of the Year 2022 noemen.

COVID-19 blijft ons parten spelen. Omdat de coronabarometer in ons land in de aanloop naar 22 februari nog donkerrood kleurde, en we u graag in zo optimaal mogelijke omstandigheden ontvangen, is de veertiende editie van She Goes ICT doorgeschoven naar 26 april. Maar tot zolang willen we uw geduld en dat van de genomineerde dames niet op de proef stellen, en dus maken we nu al bekend wie zich ICT Woman en Young ICT Lady of the Year mag noemen. U kan hen én alle andere genomineerde (jonge)dames persoonlijk ontmoeten op 26 april. Wij zorgen voor de nodige omkadering en netwerking én enkele inspirerende sprekers om de toon te zetten.

Maar winnaars dus. Het is al voor de dertiende maal dat Data News, haar lezers en de professionele jury samen een ICT Woman of the Year verkiezen. Daarnaast reiken we ondertussen ook al voor de elfde keer een award uit voor de Young ICT Lady of the Year.

ICT Woman of the Year 2022: Kristel Demotte

De redactie van Data News selecteerde voor ICT Woman of the Year ditmaal vijf topvrouwen. De rode draad? Leiderschap op C-niveau, ondernemerschap en technologische passie, aangevuld met criteria als ambitie, een bewezen parcours, aandacht voor diversiteit, een sterke persoonlijkheid en visibiliteit. Op 29 november maakten we de vijf genomineerden bekend en kon u allen uw stem uitbrengen.

Eenmaal de stemmen geteld, kreeg de top-3 de kans om zich persoonlijk voor te stellen aan de professionele jury. Die hakte achteraf de knoop door en koos voor Kristel Demotte. Ze haalde het daarbij van Elke Kraemer (oprichter van Clusity en Inspiring Fifty Belgium) en Veerle Peeters (director cyber governance bij Deloitte Belgium) die weliswaar ook op felicitaties van de jury kunnen rekenen.

Kristel Demotte is Global VP Data Solutions bij Cegeka, waar ze zich kan uitleven in haar passie: data en AI. Heel wat anders dan het carrièrepad van een marinebiologe waarvan ze aanvankelijk droomde. Voor ze in 2016 bij Cegeka aan de slag ging, had ze al een carrière opgebouwd bij Avenade in verschillende functies. Zo weet ze wat het betekent om ontwikkelaar, consultant, projectmanager, service delivery manager, presales en sales, unit manager, unit director en nu dus Global VP te zijn.

"Wees en leef je ware authentieke zelve, is een van haar belangrijkste principes, waarmee ze zowel de lezers als de jury duidelijk overtuigde.

ICT Woman of the Year: Hall of Fame 2010: Ingrid De Latte

2011: Saskia Van Uffelen

2012: Martine Tempels

2013: Ada Sekirin

2014: Pascale Van Damme

2015: Joke Dehond

2016: Annemie Depuydt

2017: Muriel De Lathouwer

2018: Ingrid Gonnissen

2019: Heidi Rakels

2020: Dewi Van De Vyver

2021: Rima Farhat

2022: Kristel Demotte

Young ICT Lady of the Year 2022: Bélise Songa

Met de award voor een Young ICT Lady of the Year wil Data News de belangstelling trekken van (jonge) dames voor een loopbaan in de ICT-sector. Iedere vrouw die jonger is dan 35 jaar en werkzaam is in een ICT-bedrijf of in een ICT-functie kon zich kandidaat stellen of voorgesteld worden door een collega. Uit de tientallen kandidaturen die Data News ontving - waarvoor onze oprechte dank - maakte de jury een eerste selectie. Die tien genomineerden stelden we op 29 november aan u voor via onze website, waarbij u allen de kans kreeg om te stemmen op één van hen. De vijf finalisten daarvan stelden zich persoonlijk voor aan de jury en verduidelijkten waarom zij en niet iemand anders Young ICT Lady of the Year moesten worden. Na stemming was de buit binnen voor Bélise Songa, people manager Digital Customer Service bij Colruyt. Zij mag zich dus de elfde Young ICT Lady of the Year noemen. Bélise Songa heeft een achtergrond in de rechten maar heeft zich in haar nog jonge carrière keer op keer bewezen als een echte people manager, steunend op haar expertise als scrum master en projectleider. De jury had het trouwens niet gemakkelijk en wenst uitdrukkelijk ook de overige vier finalistes te bedanken voor hun enthousiasme, passie en inspiratie én voor hun aanstekelijke, energetische presentaties.

Young ICT Lady of the Year: Hall of Fame 2012: Karlien Vanden Eynde

2013: Karen De Smet

2014: Wendy Vermoesen

2015: Ellen Van den Berghe

2016: Ursula L.J. Dongmo

2017: Valerie Taerwe

2018: Laurence Schuurman

2019: Sanne Vermeiren

2020: Julie Scherpenseel

2021: Ayla Cremmery

2022: Bélise Songa

Persoonlijk kennis maken met de genomineerden, finalistes en winnaars? Dat kan tijdens het She Goes ICT evenement op 26 april in het mooie decor van Kasteel Terblock in Overijse. Het belooft een inspirerende avond te worden. Meer over het programma en hoe u er bij kan zijn, leest u op www.shegoesict.be. Graag tot dan!

