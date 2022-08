Het Luikse IT-dienstenbedrijf NSI, sinds 2009 deel van de Cegeka-groep, is erin geslaagd veel autonomie te behouden en tegelijkertijd te profiteren van de troeven van het moederbedrijf.

NSI (Nouvelles Solutions Informatiques) werd in 1993 opgericht na een management buy-out van de werknemers van de Luikse dochteronderneming van CSC. 'Het bedrijf behield grotendeels de bestaande klantenkring, met name om de interne boekhoudsoftware te ondersteunen. Tegelijk investeerde het in nieuwe technologieën zoals de client/server of PowerBuilder', aldus Manuel Pallage, die begin 2010 bij NSI aan de slag ging als algemeen directeur en er nu CEO is.

'Het succes van NSI schuilt voor een groot deel in die unieke bedrijfscultuur, en in het talent van zijn medewerkers.' In 2009 gaf de Belgische IT-dienstverlener Cegeka een nieuwe impuls aan het bedrijf door er een belang in te nemen van 67%. Het nieuw aangestelde management zou de volgende jaren verschillende overnames doen: Multidata in 2011, Amster in 2012, Open Belgium en Pixelixir in 2017 en Rime-IT in 2021. 'Dankzij die overnames konden we sterker groeien in sommige van onze activiteiten en onze geografische dekking uitbreiden. We vinden het erg belangrijk dat de bedrijfsculturen goed op elkaar zijn afgestemd, waardoor we de meeste teams kunnen behouden', benadrukt Pallage. 'Onze omvang ( NSI had eind 2021 meer dan 1.000 mensen in dienst, nvdr.) stelt ons bovendien in staat grotere markten te veroveren en te investeren in nieuwe oplossingen. Het talent en de inzet van onze medewerkers zijn ongelooflijk. Bij NSI is er nog te veel bescheidenheid over de mooie projecten die we uitvoeren', zegt de CEO er nog bij. Momenteel haalt het bedrijf een omzet van 109,5 miljoen euro voor een personeelsbestand van meer dan 1.000 medewerkers - waarvan 'slechts' een derde afkomstig is van overnames. Met, en dat mag wel worden benadrukt, bijna 30% vrouwen. 'Tegenover minder dan 5% in 2010', merkt de CEO op. NSI is gespecialiseerd in applicatieontwikkeling (met twee factories, namelijk Java en .Net, die volledig in België ontwikkelen) en in oplossingen, infrastructuur, cloud, cybersecurity en in ERP. Het bedrijf levert voornamelijk Microsoft-oplossingen, maar sloot recent ook een overeenkomst met het Belgische Odoo om ERP aan te bieden aan zeer kleine ondernemingen. Een professionele dienstverleningsactiviteit maakt het aanbod compleet. 'En al onze departementen kennen een groei', zegt de CEO verheugd. Hoe de overname door Cegeka er dan is gekomen? Manuel Pallage zegt dat hij en zijn team over de streep werden getrokken door de plannen van Cegeka om van NSI een belangrijke speler op de Franstalige markt te maken. 'Dit zijn ondernemers die ons constant uitdagen en ons aanzetten om in onze middelen te geloven. Ze hebben een pragmatische aanpak en zijn altijd bereikbaar. En ze waren scherpzinnig genoeg om het lokale management te behouden dat het initiatief in handen heeft en zijn businessplan kan uitrollen. Ik heb enorm veel respect voor deze mensen.' Verwijzend naar de toekomst zegt de CEO van NSI dat hij een grote fan is van 5G, dat bedrijven een nieuwe dynamiek moet geven via mobiele privénetwerken. 'Dankzij een partnership met Citymesh (een dochteronderneming van Cegeka) kunnen we applicatiediensten ontwikkelen voor het verwerken van bergen data uit realtime dataverzameling. ' 'We gaan onze groei verder versnellen om binnen vier jaar te komen tot 200 miljoen euro omzet, wat in mijn ogen haalbaar is.' Die groei komt voor een deel uit Luxemburg, waar het aantal medewerkers tegen eind 2023 al zo'n 300 zou moeten bedragen, terwijl de Brusselse activiteiten zullen worden geconsolideerd. Ook de Franse markt zou volgend jaar aangeboord worden via overnames, vanuit de vestiging in Luxemburg. Andere projecten: het samenbrengen van mensen om skills te delen en de ontwikkeling van de NSI Academy die vorig jaar 25 jonge afgestudeerden een opleiding bood. 'Onze verschillende academies zijn straks een van onze belangrijkste wervingsbronnen. Deze jongeren worden begeleid door meer ervaren profielen, wat hun integratie vergemakkelijkt', besluit Pallage. NSI heeft in 2021 zo'n 180 mensen aangeworven. 'Inderdaad, het is moeilijk om gespecialiseerde profielen te vinden met vijf of tien jaar ervaring', zegt Pallage daarover. 'Er is duidelijk sprake van schaarste of belachelijke looninflatie als we het daarbij houden. Maar we hebben besloten om in twee soorten mensen te investeren: zeer jonge afgestudeerden die profiteren van onze academies of van een bijzonder efficiënte stageopvolging, en wat oudere werknemers, die een carrièreswitch of technologische omscholing doen. Daarmee kunnen we onze groei ondersteunen. De academies gaan binnenkort van start. Er zijn er dit jaar vier, voor ERP, Atlassian/Jira, .Net en Sharepoint.'