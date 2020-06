Dat de drie grote public cloudproviders van vandaag zo dominant zijn, is geen toevalstreffer maar te herleiden tot het prille begin van cloud computing en een uitgekiende strategie. En toch spelen nog steeds dezelfde bekommernissen, zo schrijft Data News hoofdredacteur Kristof Van der Stadt.

U leest Data News: natuurlijk kent u Compaq nog. Het is in hun kantoren waar in 1996 - ja, dat is bijna een kwarteeuw geleden ondertussen - voor het eerst de term 'cloud computing' viel toen enkele leidinggevenden van het bedrijf de toekomst van internetbedrijven trachtten te schetsen. De term is nooit meer verdwenen. Al had dat wel anders kunnen lopen als Dell effectief een merkrecht had gekregen in 2008 op de naam 'cloud computing'. Maar even wat verder terug, want na 1996 duurde het toch nog lang voor cloud computing echt opgang maakte. Rond het jaar 2000 kwam voor wie het zich nog kan herinneren voor het eerst 'Software-as-a-Service' (SaaS) opzetten via onder meer Salesforce.com dat bestaande toepassingen van bijvoorbeeld Yahoo ombouwde tot volwaardige bedrijfsapplicaties. Microsoft kwam toen ook al snel in beeld met extra webdiensten die volgens het SaaS-model gebouwd werden. Ongeveer gelijktijdig besloot het Amerikaanse Amazon om zijn datacentra te moderniseren: AWS lanceerde uiteindelijk in 2006 haar webdiensten. Maar het was pas tien jaar na Compaq dat de term 'cloud computing' écht aanvaard werd, en da's de verdienste van Eric Schmidt, de toenmalige CEO van Google op de Search Engine Strategies Conference in 2006. "Ik denk niet dat veel mensen begrijpen hoe groot de opportuniteit is. Het begint met datadiensten en een architectuur op servers. We noemen het 'cloud computing'. En met de juiste browsers maakt het dan niet uit of je een pc, Mac, mobiele telefoon of BlackBerry gebruikt: je krijgt toegang tot die cloud", klonk het letterlijk. Dat begreep even later ook Bill Gates. Of hoe tot spijt van wie het benijdt de drie dominante public cloudproviders van vandaag - Amazon, Google en Microsoft - hun markt wel zelf gecreëerd hebben - hand in hand met de virtualisatiespelers van toen trouwens. In een interview aan Le Vif dat ook in Data News verscheen, voorspelde Bill Gates in 2008 een explosie aan (draagbare) toestellen en een essentiële rol daarin voor cloud computing. "De echte uitdaging is de gebruiker toegang geven tot dezelfde diensten vanaf elk van deze devices, met een eenvoudige en snelle identificatie, en gegarandeerde veiligheid. 'Cloud computing' moet dat mogelijk maken", zei Bill Gates in dat interview. Nu, twaalf jaar later, blijkt cloud computing dat inderdaad mogelijk te maken. Noem het gerust een paradigmaverschuiving in IT. Maar de uitdagingen waar Bill Gates het toen over had blijken eigenlijk nog altijd spelen. 'Security' is vandaag het topantwoord op de vraag naar de grootste belemmeringen die bepalen dat een dienst of applicatie niét in de cloud gestopt wordt.En de tweede grote belemmering? Het gevaar voor cloud provider lock-in. Een terechte bekommernis, want het is in heel wat gevallen echt niet zo evident om workloads en applicaties zomaar van de ene naar een andere cloud over te hevelen. En zo is het dat heel wat bedrijven ondertussen beroep doen op twee of drie van de grote public cloud providers, bovenop on-premise applicaties en infrastructuur. Met alle kopzorgen en kosten vandien om alles perfect aan elkaar te koppelen, te integreren en te laten draaien als één geoliede IT-machine.Of dit voor de meesten nu een bewuste multicloudstrategie of hybrid aanpak is, dan wel een noodzakelijk kwaad? Dat laat ik in het midden. Feit is wel dat 'cloud computing' na al die jaren goed is voor 428 miljoen zoekresultaten bij Google maar dat 'cloud complexity' ondertussen toch ook al 156 miljoen zoekresultaten telt. Gelukkig bestaan voor die complexiteit wel nieuwe oplossingen: 1,53 miljard 'cloud solutions' op Google om precies te zijn.