'Mensen willen geloven in iets, zeker in tijden van transitie'

Erwin Verstraelen is CIO of the Year 2018. De CDIO van Havenbedrijf Antwerpen ("Officieel is het chief digital information & innovation officer, maar ik laat liever een 'i' weg voor de uitspreekbaarheid") is net een jaar aan de slag maar kan al een goedgevuld traject, en een ver-reikende strategie voorleggen. "Ik heb nu een helder beeld van waar we naartoe werken en waarom. Dat geeft vertrouwen."