'Mijn kantoor is waar mijn laptop staat', antwoordde ik in het pre-pandemiedecennium wanneer iemand mij vroeg hoe vaak ik op kantoor werkte. De kans zit er toch echt in dat ik dat binnenkort moet vervangen door 'mijn kantoor is waar mijn VR-headset ligt' nu het allesomvattende metaverse - je weet wel, die geconnecteerde virtuele 3D-wereld - er onvermijdelijk aan komt.

Misschien ging je er tot nu toe nog vanuit dat het metaverse een online gimmick en vooral een spielerei is: 3D-games! Grappige avatars! Zie mij eens pingpongen met een virtuele pallet! Misschien dacht je daarom ook dat je zelf kan ontsnappen aan die hype, aan die reïncarnatie van Second Life: straks al twee decennia geleden. Sorry, maar die bubbel moet ik virtueel doorprikken: ik vrees dat we er met z'n allen aan hangen. Ho, Kristof, dat klinkt negatief? Goh, laat ons zeggen dat ik niet meteen sta te popelen om het metaverse als een vaste vervanger te zien voor alles wat ik in de échte wereld graag beleef. Beetje technofoob geworden? Dat nu ook weer niet. Maar geef toe: wanneer het metaverse gebouwd moet worden door een groot techbedrijf dat de jongste jaren - en nog steeds - vooral als datamisbruiker te boek staat, dan is voorzichtigheid gewenst. Facebook - excuseer, Meta - mag dan wel de grootste roeper rond het metaverse zijn: het is gelukkig lang niet de enige bouwheer. Microsoft is evengoed een sterke believer. Eind vorig jaar kondigde het bedrijf 'Mesh for Microsoft Teams' aan: een mixed-reality oplossing die in essentie toelaat dat een Teams-meeting ook uit avatars in virtuele kantoren kan bestaan. Anders gezegd: 's wereld meest gebruikte vergadertool krijgt vanaf dit jaar metaverse-achtige functionaliteit. En dat zou weleens vaart in het metaverse kunnen brengen. Zeker nu Microsoft ook spelontwikkelaar Activision Blizzard kocht voor een duizelingwekkende 68,7 miljard dollar én daarbij duidelijk aangeeft dat de overname puzzelstukken brengt die nodig zijn om zo'n metaverse te bouwen.

Analisten van Gartner geven het ondertussen nog maximaal vier jaar vooraleer een kwart van de bevolking minstens één uur per dag in het metaverse zal doorbrengen. Voor entertainment, shopping en sociale bezigheden, maar ook om les te volgen of te werken. Voor Gartner is het duidelijk dat de metaverse-hype beetje bij beetje uitmondt in nieuwe digitale zakenmodellen modellen. In een interview met Reuters zei SAP-CEO Christian Klein deze maand nog dat partners van het bedrijf vragende partij zijn om samen met hen iets te doen in dat metaverse, specifiek rond B2B-activiteiten. Het sterkt het vermoeden dat jij en ik binnenkort toch af en toe in het 'enterprise metaverse' zullen werken.

Ook Salesforce gelooft er trouwens in. Het werkt naar verluidt aan een NFT cloud. Dat zou bedrijven kunnen helpen om blockchain-transacties te beheren of het 'eigendomsrecht' rond virtuele goederen te traceren. Datzelfde Salesforce liet mij onlangs nog kennismaken met het metaverse zoals het er bij hen kan uitzien. Met een VR-bril op (Oculus Quest 2) en in iedere hand een controller kwam ik virtueel binnengewandeld in de 'Salesforce Tower' in San Francisco. Het hoofdkantoor werd minutieus nagebouwd in pixels. Salesforce werkt al een paar maanden rond dit concept voor interne vergaderingen maar ook voor meetings met klanten. Ik kreeg een rondleiding in en rond het gebouw. Ik zag 'embedded' reclamespots op grote virtuele billboards. Ik kon virtueel plaats nemen in een vergaderzaal, en écht praten. Ik kon virtueel nota's nemen en falen om een virtuele koffie te drinken zonder morsen. En ik zag in een virtuele conferentiezaal ook een echte PowerPoint-presentatie. Death by PowerPoint blijft dus ook hier een risico. Of hoe het metaverse toch ook wat familiair oogt.

