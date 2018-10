Ontsnappen uit de gouden kooi: hoe moeilijk is het om een stap terug te zetten?

Patrick Coomans richtte in 1991 4ALL NETWORKS op, dat zich toelegt op digitale identiteit en authenticatie. Zijn bedrijf werkte sinds 2006 als onderaannemer voor Ubizen, dat twee jaar eerder was overgenomen door Cybertrust en in 2007 werd omgedoopt tot Cybertrust Belgium. In datzelfde jaar nam Verizon Cybertrust over en in april 2011 werd ook 4ALL Networks door de Amerikaanse telecomgigant opgeslokt.

...