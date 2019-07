opinie

'Onze politiek ligt niet wakker van IT'

Kristof Van der Stadt is hoofdredacteur bij Data News

"Technologie en IT waren de laatste maanden en jaren niet uit de actualiteit weg te slaan. En toch vonden onze politieke partijen het niet nodig om er wat aandacht aan te besteden in hun partijprogramma's", schrijft Kristof Van der Stadt. "Benieuwd of er wel iets te noteren zal vallen in de uiteindelijke beleidsnota's."

Heeft u in de aanloop naar de afgelopen verkiezingen ook gezocht naar de standpunten rond digitalisering en amper iets gevonden in de verschillende partijprogramma's? Vreemd toch? En dat op een moment dat digitale transformatie overal bij grote en kleine ondernemingen op de agenda staat, het tekort aan IT-werkkrachten in ons land nooit zo groot was, en de 'dreiging' dat robots en kunstmatige intelligentie onze jobs gaan inpikken reëel is.

...

Verder lezen? Lees gratis alle artikelen van Datanews Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd ×