Meer dan drie decennia lang bij dezelfde werkgever waarvan 14 jaar als CIO: het is niet iedereen gegeven. Philippe Van Belle van AG Insurance - kersvers CIO of the Year - zet in op de lange termijn.

De rol van de CIO is de laatste jaren - en zeker sinds de pandemie - meer en meer geëvolueerd van een partner om mee samen te werken naar een strategische leider die digitalisering in zijn of haar bedrijf aanstuurt. Moderne CIO's hebben niet langer alleen maar de mond vol van digital transformation maar ook van business transformation. Voor CIO of the Year 2022 - de vijftiende editie al ondertussen - schoof de redactie van Data News drie CIO's naar voor die een stevig mandaat hebben om hun organisatie verder te moderniseren, digitaliseren en optimaliseren. Innovatie is nooit veraf, maar alle drie zijn ze er de afgelopen jaren ook als geen ander in geslaagd om te consolideren op technologie, platformen, en applicaties én duidelijke toekomstgerichte keuzes te maken. De drie genomineerden bewijzen elk dat een langetermijnvisie rond digitalisering en IT zeker kan renderen in een organisatie.

Na publieke stemming door de lezers van Data News en een persoonlijke presentatie voor de professionele, onafhankelijke jury kwam Philippe Van Belle als winnaar uit de bus. De Chief Information & Technology Officer bij AG Insurance haalde het van Chris Borremans (Chief Information Officer bij Komatsu Europe International) en Nicolas Van Kerschaver (Chief Information & Digital Officer bij Liantis) die even goed op felicitaties van de jury kunnen rekenen. Met de CIO of the Year award wil Data News een CIO lauweren voor zijn of haar realisaties, visie, strategisch inzicht, leiderschapskwaliteiten en persoonlijkheid. Hij of zij moet er in slagen om IT te aligneren met de bedrijfsstrategie, IT als nieuwe business driver te positioneren en de digitale transformatie van het bedrijf mee aan te sturen of te bespoedigen.

Philippe Van Belle wist het publiek en de jury te overtuigen met z'n uitgesproken langetermijnvisie, zijn doorzettingsvermogen, leiderschapsstijl en persoonlijkheid. Het succesvol uitgevoerde en afgeronde replatforming-project is een huzarenstuk dat internationale weerklank verdient en dat toont dat risico-aversie duidelijk niet in zijn woordenboek staat. Maar de jury had ook lovende woorden voor de hele carrière van Van Belle.

Dit waren de genomineerden

Chris Borremans

Chief Information Officer bij Komatsu Europe International

CIO's die meer dan tien of twintig jaar bij dezelfde werkgever aan de slag zijn: ze zijn in de minderheid. Chris Borremans, general manager van de Europese IT-organisatie van Komatsu en CIO van Komatsu Europe doet zelfs nog beter. Al meer dan 31 (!) jaar werkt Borremans ondertussen bij Komatsu Europe: aanvankelijk als ICT infrastructure manager - een job die hij meer dan tien jaar uitoefende - en later als general manager European IT (bijna 22 jaar ondertussen). Sinds 2003 is Borremans de CIO van Komatsu Europe International. Voor zijn periode bij Komatsu heeft hij nog bij één andere werkgever gewerkt: Pauwels Trafo België, waar hij een tiental jaar systeemanalist was.

Chris Borremans is als geen ander gespecialiseerd in consolidatie, vereenvoudiging en kostenverlaging. Hij is een CIO die zich continu richt op het versnellen en automatiseren van de bedrijfsprocessen van de groep. Maar tegelijkertijd overweegt hij altijd eerst de pro's en contra's van nieuwe, opkomende technologie vooraleer die meteen resoluut te omarmen.

Nicolas Van Kerschaver

Chief Information & Digital Officer bij Liantis

De 47-jarige Nicolas Van Kerschaver is sinds 2000 actief bij Liantis: de in 2018 gevormde fusiegroep met ADMB, Provikmo en Zenito. Aanvankelijk als consultant, later als financieel en commercieel directeur en als project manager om er CIO te worden. Vandaag is hij verantwoordelijk voor 270 medewerkers in het Solution/IT-departement van Liantis: de geïntegreerde hr-dienstengroep met zo'n 1.900 medewerkers en met meer dan 220.000 zelfstandige ondernemers en 67.500 werkgevers tot haar klanten. Dit jaar zal dat resulteren in een omzet die de kaap van 200 miljoen euro ruim overschrijdt. Bij die eenmaking heeft Nicolas Van Kerschaver er voor gezorgd dat drie verschillende IT-culturen, -platformen en -systemen één werden, met My Liantis als digitaal vlaggenschip naar de klanten: het platform waar ondernemers, werkgevers én steeds meer van hun werknemers hun digitale tools terugvinden.

Philippe Van Belle

Chief Information & Technology Officer bij AG Insurance

De persoonlijke missie van Philippe Van Belle? Mensen gelukkig maken, de punten met elkaar verbinden, en uiteindelijk méér bereiken door het inzetten van technologie. Dat is wat hij ondertussen al bijna 14 jaar lang doet bij verzekeraar AG Insurance als CIO en sinds april vorig jaar als Chief Information & Technology Officer. Philippe Van Belle ziet IT als een werk van lange adem, met sterke mensen én een uitgetekende architectuur als belangrijke hefbomen. Het grootschalige 'replatforming' programma van de afgelopen 3 à 4 jaar is de spreekwoordelijke kers op de taart en is binnen AG het grootste technologische transformatieprogramma van de afgelopen 30 jaar. De technologische fundamenten van AG Insurance werden de afgelopen vier jaar grondig aangepakt, waarbij de laatste drie jaar volledig in het teken stonden van de grootse migratie van het goeie-ouwe mainframe naar Windows-servers met de nodige API's en een zeer competitieve TCO.

Hall of Fame 2008: Freddy Van den Wyngaert (Agfa) 2009: Chris De Backer (TomTom) 2010: Daniel Lebeau (GSK) 2011: Sabine Everaet (Coca-Cola Europe) 2012: Luc Verbist (De Persgroep) 2013: Cécile Gonfroid (RTBF) 2014: Veerle Lozie (Melexis) 2015: Peter Bal (Wabco) 2016: Herman De Prins (UCB) 2017: Bjorn Van Reet (Kinepolis Group) 2018: Erwin Verstraelen (Port of Antwerp) 2019: Filip Michiels (TUI) 2020: Guido Lemeire (NMBS) 2021: Elke Laeremans (Torfs) 2022: Philippe Van Belle (AG Insurance)

