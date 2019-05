Misdaad voorspellen en voorkomen met behulp van machine learning? Het lijkt fictie, maar wordt vandaag al in verschillende Amerikaanse politiezones geïmplementeerd. Ook de Belgische federale politie ziet brood in predictive policing. Hoe nauwkeurig kunnen algoritmen toekomstige misdrijven voorspellen?

In 'Minority report', een Amerikaanse sciencefictionfilm uit 2002, arresteerde het personage van Tom Cruise moordenaars nog voor ze iemand om het leven hadden gebracht. Een idee dat zeventien jaar later een stuk minder futuristisch lijkt. Criminoloog Wim Hardyns (UGent): "De meeste politiediensten houden buurten extra in de gaten aan de hand van criminaliteitscijfers uit verleden. Ze sturen meer patrouilles uit naar wijken waar bijvoorbeeld een jaar eerder meer delicten hebben plaatsgevonden. Predictive policing gaat uit van toekomstige misdaden aan de hand van onderbouwde voorspellingen." De ordediensten gaan - in tegenstelling tot in de film - niet op zoek naar toekomstige moo...