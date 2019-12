Dood en belastingen zijn de enige twee zekerheden in het leven. Voor dat laatste heeft de FOD Financiën sinds vorig jaar een analytics tool om elke maatregel tot op de eurocent te berekenen. Zo kan het sneller en correcter beleidsadvies geven en parlementaire vragen beantwoorden.

Als belastingregel X wordt ingevoerd, verhoogd of verlaagd, welke impact heeft dat dan op bevolkingsgroep Y? Of op alle zeven miljoen aangiftes die de FOD Financiën jaarlijks ontvangt voor de personenbelasting? Het zijn vragen die de overheidsdienst regelmatig moet beantwoorden voor de regering, het parlement, de lokale overheden of internationale instituten. Maar het antwoord bestaat vooral uit een schatting na zorgvuldig complex rekenwerk. "Dat gebeurt op basis van steekproeven en vereenvoudigde modellen, maar dat wil ook zeggen dat er vertekening of bias kan zijn. Dat heeft er al voor gezorgd dat er in het verleden schattingen zijn geweest die achteraf niet zo nauwkeurig bleken te zijn", legt Dierk Op 't Eynde, senior data scientist bij de FOD Financiën uit. "Zelfs voor onze grootste experten was het moeilijk om in te schatten wie door een bepaalde maatregel het meest geïmpacteerd werd."

