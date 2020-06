Hoewel driekwart van de organisaties al cloud computing gebruiken blijven er heel wat onduidelijkheden voor CIO's. Analistenbureau Gartner schetst tien hardnekkige mythes die de ronde blijven doen.

Verkeerde opvattingen, onduidelijkheden, en ronduit foutieve achtergrondverhalen blijven cloud computing parten spelen. Ze zorgen voor (onnodige) angst, zijn een hindernis voor verdere innovatie of kunnen de groei van een bedrijf zelfs vertragen. Ja, cloud is de laatste jaren al heel wat meer ingeburgerd maar de oude mythes blijven al te vaak hangen. Of krijgen een nieuwerwets jasje. David Smith, analist bij Gartner, lijst tien mythes op.

...

Verkeerde opvattingen, onduidelijkheden, en ronduit foutieve achtergrondverhalen blijven cloud computing parten spelen. Ze zorgen voor (onnodige) angst, zijn een hindernis voor verdere innovatie of kunnen de groei van een bedrijf zelfs vertragen. Ja, cloud is de laatste jaren al heel wat meer ingeburgerd maar de oude mythes blijven al te vaak hangen. Of krijgen een nieuwerwets jasje. David Smith, analist bij Gartner, lijst tien mythes op.Vervang 'altijd' door 'soms'. Bij alle zakelijke beslissingen draait het uiteindelijk om geld, maar de extra wendbaarheid die cloud u kan opleveren komt in sommige gevallen wel degelijk met een prijs. Nee hoor: dat is een rechtstreeks gevolg van 'cloud-washing', oftewel de neiging om sommige dingen al dan niet bewust als cloud te bestempelen terwijl het eigenlijk totaal geen cloudproduct is. Dit houdt de mythe in stand dat enkel cloudproducten 'goed' zijn. Tuurlijk niet. Voor sommige toepassingen is het de logica zelve - denk aan flexibele provisionering - maar er zijn wel degelijk workloads en applicaties die niet noodzakelijk voordeel halen uit de cloud. De kost om een legacy-applicatie naar een cloud te trekken is een interessante parameter. Een cloudstrategie zou meer moeten zijn dan een mandaat van een CEO of de board. Een échte cloudstrategie koppelt zakelijke doelen aan de mogelijke voordelen van de cloud. Of hoe David Smith het mooi samenvat: "Cloud moet je zien als een middel om een doel te bereiken. Maar dat doel moet eerst gespecifieerd worden."Veel bedrijven willen terecht eenvoud, maar in cloud is dat niet altijd een goed idee. Multicloud is ondertussen wel in opmars, maar daar hoort een duidelijke strategie bij om alle clouddiensten netjes te organiseren en beheren. Alle eieren in één mand? Dat is meestal geen goed idee en in het geval van cloud voor de meeste bedrijven ook niet haalbaar.Een mythe die ook in de omgekeerde variant bestaat. De realiteit is dat er maar weinig dataproblemen in de public cloud geweest zijn en dat de meeste problemen ontstaan door verkeerde configuratie van de clouddienst. Vandaag investeren cloudproviders bijzonder veel in security, omdat ze als geen ander het risico beseffen. Maar dat mag geen vrijgeleide zijn om ervan uit te gaan dat security in de cloud gegarandeerd is. De Data News cloudenquête maakt duidelijk dat de vrees voor cloud vendor lock-in nog altijd bestaat. Heel wat CIO's spreiden daarom workloads over bijvoorbeeld AWS en Google of Microsoft Azure. Maar multicloud is geen garantie dat u uiteindelijk toch niet vastgezet wordt door een leverancier. Helaas, het werk stopt nooit. Cloud is meer een werkmodel dan een technologie. Eenmaal workloads verschoven zijn, begint in veel gevallen het echte werk nog maar pas. Denk aan het herschrijven van bepaalde code, post-migratie activiteiten en het monitoren en indien nodig verbeteren van de performantie.Volgens Gartner is het idee dat workloads meer en meer terugkeren uit de cloud vooral wishful thinking van de legacy vendors. De realiteit is dat de meeste ondernemingen geen workloads terughalen eenmaal ze in de cloud draaien. Als er al over en weer verhuisd wordt, dan is dat eerder in SaaS, colocatie en bij outsourcers en niet zozeer bij cloudinfrastructuur (IaaS). Sorry, een plan om een datacenter te sluiten is geen cloudstrategie. Eerst moet de zakelijke langetermijnvisie vastliggen. Pas nadien kan u strategisch gaan plannen. "In cloud spreken we dan over een cloud adoption plan, een cloud implementation plan of een cloud migration plan. Dat wordt dikwijls al te gemakkelijk samengevat als een cloudstrategie", besluit David Smith.