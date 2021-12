Uw en mijn covid-19 vaccinaties zitten in de databank Vaccinnet+: een cruciale en onmisbare schakel in de strijd tegen het virus. Dat verdient een award.

Vaccinnet+ is de uitbreiding van het Vlaamse Vaccinnet, dat al in 2004 in productie ging, tot een vaccinatieregistratiesysteem en -databank voor heel België ter ondersteuning van de nationale covid-19 vaccinatiecampagne. Vaccinnet werd en wordt nog altijd ontwikkeld, ondersteund en gehost door het ICT team van het Vlaamse Agentschap Opgroeien (voorheen Kind en Gezin) en gebruikt en beheerd door het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid. De uitbreiding van Vaccinnet tot Vaccinnet+ is een gezamenlijke realisatie van beide agentschappen.

Onmisbare schakel

"Vaccinnet+ betekende een cruciale en onmisbare schakel in de Belgische strijd tegen het coronavirus. In zekere zin zijn wij een spin in het web, want alle datastromen en alle coronatoepassingen passeren via Vaccinnet+", zei Jan Lenssen, ICT-directeur van het Agentschap Opgroeien, tijdens de presentatie voor de jury. De data in Vaccinnet+ was immers ook de basis voor rapportering en monitoring van de covid-19 vaccinatiecijfers door Sciensano. Maar ook het uitnodigen van de burgers, of het raadplegen van de vaccinatiestatus door burgers en hun zorgverstrekkers waren niet mogelijk zonder Vaccinnet+. "En ja, ook het aanmaken van de vaccinatiecertificaten en dus het Covid Safe Ticket kan enkel doordat die toepassingen dagelijks hun vaccinatiegegevens krijgen uit Vaccinnet", aldus Lenssen. Stuk voor stuk nieuwe datastromen die opgezet moesten worden.

Uitdagingen

De beslissing om Vaccinnet te gebruiken als Belgisch covid-19 vaccinatieregister werd genomen door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid op 16/11/2020. Eind december 2020 konden al de eerste covid-19 vaccinaties van Vlaamse, Waalse en Brusselse burgers geregistreerd worden in Vaccinnet+. De uitdaging lag dus vooral in het op zeer korte termijn (5 weken) aanpassen en opschalen van het bestaande Vlaamse Vaccinnet, zodat de nodige functionaliteit verzekerd kon worden bij het massaal vaccineren van de volledige Belgische bevolking.

De jury was vooral onder de indruk dat deze uitbreiding gerealiseerd werd met een klein ontwikkelteam van drie personen met een totaalbudget van 350.000 euro. "Er was ook geen andere mogelijkheid. De timing was gewoonweg te krap om nog nieuwe mensen of consultants te kunnen inhuren en opleiden", zegt Lenssen die er ons ook op wijst dat in heel deze coronaperiode Vaccinnet er nooit uitgelegen heeft en altijd beschikbaar is gebleven.

Op het hoogtepunt van de vaccinatiecampagne werden er 100.000 tot 180.000 vaccins per dag geregistreerd, met pieken tot meer dan 210.000 en meer dan 200 registraties per seconde. Naast de registratie is er de raadpleging van de gegevens; door burgers en overheidsinstellingen en -diensten. Maar er werden ook integraties opgezet met gespecialiseerde gezondheidssoftware van ziekenhuizen en artsen. En dat alles uiteraard rekening houdende met strikte security en privacy.

Innovatie

Het innovatieve zit hem vooral in de doorgedreven en geautomatiseerde data-uitwisseling en gegevensdeling over de grenzen van organisaties en deelstaten heen. Dit samen met het feit dat dit op een uiterst korte termijn werd opgezet. Zo heeft ons land nu voor het eerst een Belgische vaccinatiedatabank gerealiseerd. Alles bij elkaar meer dan voldoende sterke punten voor de jury om Vaccinnet+ uit te roepen tot ICT/Digital Project of the Year in de categorie 'public sector'.

Vaccinnet+ is de uitbreiding van het Vlaamse Vaccinnet, dat al in 2004 in productie ging, tot een vaccinatieregistratiesysteem en -databank voor heel België ter ondersteuning van de nationale covid-19 vaccinatiecampagne. Vaccinnet werd en wordt nog altijd ontwikkeld, ondersteund en gehost door het ICT team van het Vlaamse Agentschap Opgroeien (voorheen Kind en Gezin) en gebruikt en beheerd door het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid. De uitbreiding van Vaccinnet tot Vaccinnet+ is een gezamenlijke realisatie van beide agentschappen. "Vaccinnet+ betekende een cruciale en onmisbare schakel in de Belgische strijd tegen het coronavirus. In zekere zin zijn wij een spin in het web, want alle datastromen en alle coronatoepassingen passeren via Vaccinnet+", zei Jan Lenssen, ICT-directeur van het Agentschap Opgroeien, tijdens de presentatie voor de jury. De data in Vaccinnet+ was immers ook de basis voor rapportering en monitoring van de covid-19 vaccinatiecijfers door Sciensano. Maar ook het uitnodigen van de burgers, of het raadplegen van de vaccinatiestatus door burgers en hun zorgverstrekkers waren niet mogelijk zonder Vaccinnet+. "En ja, ook het aanmaken van de vaccinatiecertificaten en dus het Covid Safe Ticket kan enkel doordat die toepassingen dagelijks hun vaccinatiegegevens krijgen uit Vaccinnet", aldus Lenssen. Stuk voor stuk nieuwe datastromen die opgezet moesten worden. De beslissing om Vaccinnet te gebruiken als Belgisch covid-19 vaccinatieregister werd genomen door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid op 16/11/2020. Eind december 2020 konden al de eerste covid-19 vaccinaties van Vlaamse, Waalse en Brusselse burgers geregistreerd worden in Vaccinnet+. De uitdaging lag dus vooral in het op zeer korte termijn (5 weken) aanpassen en opschalen van het bestaande Vlaamse Vaccinnet, zodat de nodige functionaliteit verzekerd kon worden bij het massaal vaccineren van de volledige Belgische bevolking. De jury was vooral onder de indruk dat deze uitbreiding gerealiseerd werd met een klein ontwikkelteam van drie personen met een totaalbudget van 350.000 euro. "Er was ook geen andere mogelijkheid. De timing was gewoonweg te krap om nog nieuwe mensen of consultants te kunnen inhuren en opleiden", zegt Lenssen die er ons ook op wijst dat in heel deze coronaperiode Vaccinnet er nooit uitgelegen heeft en altijd beschikbaar is gebleven. Op het hoogtepunt van de vaccinatiecampagne werden er 100.000 tot 180.000 vaccins per dag geregistreerd, met pieken tot meer dan 210.000 en meer dan 200 registraties per seconde. Naast de registratie is er de raadpleging van de gegevens; door burgers en overheidsinstellingen en -diensten. Maar er werden ook integraties opgezet met gespecialiseerde gezondheidssoftware van ziekenhuizen en artsen. En dat alles uiteraard rekening houdende met strikte security en privacy. Het innovatieve zit hem vooral in de doorgedreven en geautomatiseerde data-uitwisseling en gegevensdeling over de grenzen van organisaties en deelstaten heen. Dit samen met het feit dat dit op een uiterst korte termijn werd opgezet. Zo heeft ons land nu voor het eerst een Belgische vaccinatiedatabank gerealiseerd. Alles bij elkaar meer dan voldoende sterke punten voor de jury om Vaccinnet+ uit te roepen tot ICT/Digital Project of the Year in de categorie 'public sector'.