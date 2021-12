Het voorbije jaar kreeg België met Odoo zijn derde 'unicorn', een scale-up met een geschatte waarde van meer dan een miljard dollar. Is het Belgische start-uplandschap volwassen geworden?

Hoe staan, na bijna twee jaar pandemie, de Belgische start-ups er voor? 'Heel goed', zegt Charlotte Greant, general manager van Startups.be en Scale-ups.eu, de organisatie die snelgroeiende bedrijven ondersteunt. 'In 2020 is er voor het eerst meer dan een miljard opgehaald in België.' Daar komt bij dat - door de algehele staat van de wereld - het start-up ecosysteem in Europa in het algemeen niet echt gegroeid is, met als een van de weinige uitzonderingen: ons land.

'Qua fundraisen zijn we in België erg goed bezig', zegt Greant. 'Dat zie je aan de bedragen die worden opgehaald, maar ook aan het aantal kwalitatieve Belgische scale-ups. Voor evenementen die we organiseren, zoals de Big Score, vinden we die steeds makkelijker. Je hebt nu achttien of twintig echt Belgische scale-ups.'

Daarnaast is ook de samenwerking met grote bedrijven verbeterd, zegt ze. 'Vroeger was innovatie een apart eilandje waar de creatievelingen wat konden freewheelen. Dat zit nu meer geïntegreerd, er is meer aandacht voor innovatie. Je ziet ook dat bedrijven start-ups zoeken om hen te helpen met bepaalde uitdagingen die ze hebben.'

Uitdagingen en innovatie

Ze doen dat dan bijvoorbeeld voor 'retention management'. 'Grote bedrijven komen vaak naar ons met de uitdaging om mensen bij hen te houden,' zegt Greant. 'Wij gaan hen dan voorstellen aan start-ups die technologie rond dat concept hebben. De 'war for talent' is tegenwoordig erg acuut, niet in het minst door de veranderingen die covid-19 met zich mee bracht. Als iedereen van thuis uit werkt moet je niet alleen met de lokale vijver rekening houden, je hebt concurrentie van de hele wereld.' Een en ander zorgt bovendien dat loyaliteit minder tastbaar is. 'Als je thuis werkt en het verschil tussen het ene bedrijf en het andere is alleen de computer waarachter je zit, dan kan je al snel van job veranderen. Die loyaliteit bouwen is een van de uitdagingen waar een kleine start-up vaak beter mee om kan gaan dan een grote corporate.'

Met elke start-up die succesvol wordt, komt er een entrepreneurial wave

Zakenmodellen

Toch lijkt dat samenwerken met grote bedrijven niet zo evident. Veel start-ups zoeken toch gewoon geld bij venture capitalists? 'Samenwerken met een corporate is erg specifiek, want het duurt langer voor er dingen beslist worden dan bij een klein bedrijf', legt Greant uit. 'Je moet ook zorgen dat je ondertussen het hoofd boven water houdt. Maar als je je investering langer kunt uitstellen, hou je ook langer meer aandelen zelf.'

En subsidies van de overheid? Ook daar moet je voorzichtig mee zijn, zegt Greant: 'Ze kunnen een boost geven om innovatie te starten, maar ze moeten leiden naar een duurzaam zakenmodel.'

De golf

In het algemeen ziet Greant de toekomst alvast optimistisch tegemoet. 'Met elke start-up die succesvol wordt, komt er een entrepreneurial wave. Als er bij Odoo mensen vertrekken, gaan die met al hun ervaring naar andere start-ups of starten ze eigen bedrijven. Als die in topbedrijven binnen België ervaring op kunnen doen en hier blijven, is dat fantastisch.' Als voorbeeld van zo'n tweede generatie entrepreneurs geeft Greant het voorbeeld van Netlog, de social media startup uit de beginjaren 2000. 'Die zijn voorbijgefietst door Facebook, maar daar zijn later dertig andere bedrijven uitgekomen, gebouwd met de ervaring van mensen die daar gewerkt hebben.'

