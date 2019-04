Waarom de technologiesector naar Texas trekt

Magali De Reu Freelancejournaliste

Als we de vele wereldwijde bezoekers van het jaarlijkse technologiefestival South by Southwest moeten geloven, dan is Austin de absolute vervanger van Silicon Valley. Maar hoe interessant is de Texaanse hoofdstad nu echt voor start-ups, en vooral voor de Belgische?

Dat Austin al langer wordt bestempeld als het nieuwe Silicon Valley is niet zo gek. Meer dan tien jaar geleden lanceerden Twitter-oprichters Jack Dorsey, Biz Stone, Noah Glass en Evan Williams er hun betaversie. Vandaag treden zelfs Belgische start-ups in hun kielzog. Zo lanceerde Pieter Van Leugenhagen, medeoprichter van het Belgisch virtual-reality-agentschap yondr, er onlangs nog VRTL, zijn tweede start-up. "Austin heeft inderdaad steeds meer een Silicon Valley vibe. Het is bijna het walhalla voor VR. Jan Goetgeluk, een Belgische sectorgenoot lanceerde hier zes jaar geleden zijn VR-bedrijf Virtuix. Dus voor ons is er geen betere plek dan deze stad om ons nieuwe concept te valideren en credibiliteit op te bouwen."

...

Verder lezen? Lees gratis alle artikelen van Datanews Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd ×