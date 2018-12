Waarom ook een musical een wifi-netwerk nodig heeft

In Puurs draait momenteel '40-45' op volle toeren. De spektakelmusical zet schermen, licht, geluid en een heuse trein in om het publiek mee te sleuren in het verhaal. Een productie, zo blijkt, met een stevige technische kant. 'Je krijgt zoiets pas aan de praat als er een deftig netwerk onder draait.'