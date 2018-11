Waarom zijn laadpalen niet standaard uitgerust met een uitrolbare oplaadkabel?

U moet weten, ik woon in wat men in proper Vlaams omschrijft als een boerengat. Een deelgemeente van een centrumstad weliswaar, maar toch: een boerengat. U kan zich inbeelden hoe groot mijn verbazing was toen ik enkele weken terug ontdekte dat er een publieke laadpaal op het kerkplein stond. Hoe lang die daar al staat? Ik zou het niet weten. Meestal staan er auto's geparkeerd die het bestaan van de paal maskeren. Hoe ik die paal dan ontdekt heb? Door de ChargeNow-app waarmee ik op zoek kan naar geschikte laadpalen voor de elektrische wagen waar ik enkele dagen mee mocht rondbollen.

