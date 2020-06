De vijftig grootste ICT-bedrijven van het land genereerden samen 26,4 miljard euro omzet in 2018, zo'n 0,7% minder dan een jaar eerder. Daar staat tegenover dat de winsten stevig groeiden.

Zoals elk jaar berekenden de collega's van TrendsTop de omzetten, winsten en toegevoegde waardes van de belangrijkste Belgische ICT-bedrijven, en goten ze die in een heuse ranking. Daaruit blijkt dat de vijftig grootste ICT-bedrijven in ons land in totaal 1,2 miljard euro aan nettowinst binnenhaalden, tegenover 824 miljoen in 2017. Dat is een mooie stijging van 47%, maar uiteraard zitten er stevige verschillen tussen de bedrijven zelf.

Proximus blijft alvast België's grootste ICT-bedrijf. De telecomgigant staat al jaren op één en met een omzet van vier miljard euro in 2018, voor consolidatie, blijft hij daar ook nog wel even staan. Avnet, de distributeur uit Diegem, staat op twee met een omzet van 2,8 miljard euro, al vallen de winsten hier natuurlijk een pak lager uit dan bij Proximus. Telenet, die andere grote telco, vult het podium aan met een omzet van 1,9 miljard euro. Het valt daarbij op dat we vooral de telecomproviders en groothandels bij de grootste IT-bedrijven van ons land vinden. BICS, de internationale dochter van Proximus, vinden we bijvoorbeeld op nummer 6 terwijl Orange Belgium op 7 staat. Distributeurs Tech Data en TS Europe prijken respectievelijk op 4 en 5. De top tien wordt verder uitgevuld met de bankendienst van Swift, beeldvormingsspecialist Barco en IBM Belgium. Barco is meteen ook een van de uitschieters. Het bedrijf gaat van een verlies van 11 miljoen naar 37 miljoen euro winst, iets wat deels te verklaren is door het succes van ClickShare, het draadloze presentatiesysteem voor vergaderingen dat het bedrijf rond die periode uitbracht. Ook TS Europe gaat van een stevig verlies naar een mooie winst, terwijl Telenet Group, het moederbedrijf van Telenet, zijn nettowinsten in 2018 weer zag stijgen nadat de aankoop van provider Base werd afgerond. Op het niveau van de resultaten zag 70% van de ondernemingen uit de top 50 zijn omzet op een jaar tijd stijgen, tegenover 67% in de vorige editie. Over het algemeen steeg de omzet met 2,7%. Al moet hier ook worden opgemerkt dat enkele van die omzetstijgingen aan externe factoren te danken zijn. Zo zag Dell EMC bijvoorbeeld zijn omzet met 211% stijgen na een statuutverandering. Naast omzet en winsten, berekent TrendsTop ook de toegevoegde waarde van een organisatie. Deze formule houdt onder meer rekening met personeelskosten en investeringen, en laat in die zin toe om de bijdrage van een onderneming aan de nationale welvaart te meten. Het is daarom dat u hier vooral telco's ziet, die relatief meer mensen in dienst hebben tegenover hun omzet dan veel distributiebedrijven. Als we naar de top vijf qua toegevoegde waarde kijken, zien we bijvoorbeeld Proximus, Telenet, Orange en Telenet Group bovenaan, met Swift op de vijfde plaats. Op zes, met een toegevoegde berekende waarde van 323 miljoen euro, vinden we overigens Crystal Computing, het bedrijf onder wiens naam Google in Bergen zijn datacenters uitbaat. Met een vierde datacenter in aanbouw zal Google in totaal 1,6 miljard in de site investeren, waardoor het bij op de lijst komt. De top tien berekend op toegevoegde waarde wordt nog afgerond met Nokia Bell, IBM Belgium, Smals en BICS.Abonnees van Data News krijgen het ICT Top 1.000 magazine met de volledige lijst samen met Data News 3/2020 toegestuurd.