Zal blockchain de hele economie op zijn kop zetten?

Er zijn weinig technologieën waar bedrijven, organisaties en overheden - al dan niet achter de schermen - meer onderzoek naar voeren dan blockchain. Voor iedereen die het beschouwt als 'the next big thing', zien evenveel anderen het als 'the next big hype'.

Data News verzamelde 40 'controversiële' stellingen over de toekomst van IT en technologie, en legt ze dagelijks voor aan experten ter zake. Vandaag: 'Blockchain zal de hele economie op zijn kop zetten'

...

Verder lezen? Lees gratis alle artikelen van Datanews Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd ×