Zal robotisering de IT-tewerkstelling doen dalen?

James De Paepe Journalist

De impact van robotisering op de arbeidsmarkt is niet te onderschatten. Centraal in dat debat staat de vraag of robots een bedreiging dan wel een opportuniteit vormen. Beide, lijkt de consensus zowat te zijn. Daarbij hangt het er als ICT'er maar van af welk profiel u precies hebt en in welke sector u aan de slag bent.

© Getty

Data News verzamelde 40 'controversiële' stellingen over de toekomst van IT en technologie, en legt ze dagelijks voor aan experten ter zake. Vandaag: 'Robotisering zal de IT-tewerkstelling doen dalen'

...

Verder lezen? Lees gratis alle artikelen van Datanews Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd ×