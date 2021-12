Waarop moet u als CIO in het (post-)covidtijdperk vooral inzetten? McKinsey formuleert zes concrete probleemoplossende prioriteiten voor CIO's.

Hoe de wereld er gaat uitzien eenmaal de pandemie helemaal uitgedoofd is, weet niemand. Maar naarmate de post-pandemische economie beetje bij beetje vorm krijgt, kunnen ook IT-managers en CIO's hun plannen verder vorm geven. 'Be bold', klinkt het advies van Gartner richting CIO's. Voor McKinsey ligt de uitdaging voor CIO's er vooral in hoe die durf kan gekoppeld worden aan de groeiambities van hun ondernemingen. Die uitdaging is des te groter omdat een snelle blik onder de motorkap veel bedrijven onthult dat hun belangrijkste doelstellingen onbereikbaar zijn zonder de inzet van technologie. Consultants van McKinsey Digital gingen het afgelopen jaar intensief in discussie met zowel CIO's als CEO's. Die gegevens in combinatie met recent onderzoek mondden zopas uit in een beknopt rapport met advies voor CIO's over hun prioriteiten. We zetten de zes grote prioriteiten volgens McKinsey graag even op een rijtje voor u.

1. Ken uw klant even goed als uw technologie

Als u zich een organisatie zou voorstellen als een reeks concentrische cirkels met in het midden de werknemers die het dichtst bij de klanten staan, dan zou IT dikwijls de buitenste ring vormen. Bij veel bedrijven zijn het de product- en verkoopteams die de klanten ontmoeten. Zonder een diepgaander engagement om de klant te begrijpen, zullen IT en de CIO de uitvoerders van de strategie blijven in plaats van de vormgevers, meent McKinsey.

2. Zet de cloud in het middelpunt van uw technologiestrategie

De meeste bedrijven begrijpen ondertussen dat de cloud grote kansen biedt. Maar vaak hebben ze ook moeite om de volledige waarde van de cloud te benutten. Het fundamentele probleem is volgens McKinsey dat bedrijven de cloud zien als een hefboom voor de productiviteit van IT in plaats van transformatie voor het bedrijf. CIO's spelen een cruciale rol om het bedrijf te laten focussen op het grotere plaatje waaronder ook innovatie of het aanboren van nieuwe inkomsten dankzij de cloud.

3. Heb meer aandacht voor de werkomgeving

Veel bedrijven hebben de neiging om te veel te investeren in het vinden van technisch toptalent in plaats van zich te richten op het creëren van een werkomgeving waar technisch talent graag wil werken. McKinsey's Organizational Health Index onderzoek toont dat op dat vlak IT-functies ver onder het gemiddelde scoren. Dit probleem is nog verergerd sinds covid-19. CIO's moeten daarom alles op alles zetten om een interne cultuur te creëren waar ontwikkelaars blij van worden. Bedrijven moeten ook hun beste ontwikkelaars inzetten voor het belangrijkste werk. Net zoals het leger een topgevechtspiloot geen mechanisch basiswerk zou laten doen, klinkt het bij McKinsey.

4. Word de snelste leerling in de klas

CIO's moeten een brede kijk op 'leren' ontwikkelen die veel verder gaat dan klassieke opleidingsmodules en certificeringsprogramma's. Het gaat dan zeker ook om het uitrollen van toekomstgerichte omscholingsprogramma's, zodat pakweg een enterprise architect zich kan omscholen tot cloudarchitect. Maar ook om een overkoepelende leerarchitectuur waar werknemers kennis kunnen opdoen en delen.

De mate waarin niet-techneuten in het bedrijf, van de CEO en bestuursleden tot verkopers in de frontlinie, begrijpen hoe ze technologie moeten gebruiken, zal ook een bepalend effect hebben op hoe goed bedrijven waarde genereren. En dus moeten CIO's volgens McKinsey ook van technologische geletterdheid een prioriteit maken in het hele bedrijf.

5. Maak van security een enabler voor snelle groei

In heel wat organisaties staan security en compliance nog altijd synoniem voor een noodzakelijk kwaad. Voor tijdrovende processen die innovatieve initiatieven vertragen, maar die omwille van veiligheid nu eenmaal moeten gebeuren. Toch hoeft dat niet zo te zijn. Zorg dat security niet uitsluitend door een speciaal team uitgevoerd wordt, maar door iedereen die er ergens verantwoordelijk voor is. CIO's kunnen bijvoorbeeld ontwikkelaars de nodige opleiding en stimulansen bieden om security en compliance in hun code in te bouwen. Durf ook nog meer inzetten op preventie in plaats van remediëring. Een DevSecOps-werkmodel, waarbij beveiliging wordt geïntegreerd in elke fase van een agile productlevenscyclus en het omarmen van Security-as-a-code zijn daarom goeie ideeën, meent McKinsey.

6. Kies voor 'betere data' in plaats van 'meer data'

Het grootste probleem met data is dat er zo veel van zijn dat bedrijven enorme moeite hebben om er iets zinnigs mee te doen. Focus daarom op kwaliteit boven kwantiteit. Het is aan de CIO om het goeie evenwicht te zoeken tussen gecentraliseerd data management en data governance rollen. Meer dan 60 procent van de techleiders uit het onderzoek van McKinsey zegt trouwens van plan te zijn om data, analytics en AI op te schalen.

Vergeet tot slot ook niet om aandacht te hebben voor de nodige orchestratie en koppelingen tussen de databronnen. Een idee kan zijn om een 'data & analytics delivery war room' op te zetten, waarin dataontwikkelaars, juristen, compliance, en full-stack architecten elk een zitje hebben.

© illustratie Eva Lynen

