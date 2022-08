Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, heeft de accounts verwijderd van de invloedrijke Amerikaanse anti-vaxorganisatie Children's Health Defense (CDH). Volgens Meta zijn er herhaalde overtredingen van het COVID-19-beleid.

CDH, dat onder leiding staat van Robert Kennedy Jr., neef van voormalig president John F. Kennedy, beschuldigt Meta er dan weer van het recht op vrijemeningsuiting niet te eerbiedigen. "Facebook treedt hier op als vertegenwooriger van de kruistocht van de federale regering om elke kritiek op het draconische beleid het zwijgen op te leggen", aldus CDH in een verklaring.

De organisatie claimt "honderdduizenden" abonnees op het Facebook- en Instagramaccount en deelde in haar verklaring screenshots waarop de verwijdering van deze accounts wegens "desinformatie" te zien was.

