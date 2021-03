Microsoft heeft veiligheidslekken in zijn e-mail-software Exchange gedicht. Hackers die werkten vanuit China, hebben er volgens het Amerikaanse softwarebedrijf misbruik van gemaakt.

De cybercriminelen richtten zich volgens Microsoft op verschillende Amerikaanse instanties, waaronder onderzoekers, advocaten, onderwijsinstellingen en ngo's. Ze zouden via tekortkomingen in de software toegang kunnen krijgen tot e-mailaccounts, en ook malware kunnen plaatsen. Microsoft roept klanten in een blogpost op om de laatste softwarepatches te installeren om achterpoortjes te sluiten. De Exchange Server versies 2013, 2016 en 2019 zijn getroffen.

