Na het datalek bij Facebook, dat in april aan het licht kwam, dienden zo'n 1.120 Belgen klacht in bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Zo'n drie miljoen Belgische gebruikers zouden bij het lek getroffen zijn.

In april van dit jaar bleek dat persoonlijke gegevens van meer dan een half miljard Facebookgebruikers op straat lagen. De meeste van die gegevens waren door de jaren heen 'geschraapt', automatisch verzameld door bots omdat ze niet versleuteld werden door Facebook. Een verzamelbestand met gegevens van 533 miljoen gebruikers, waaronder drie miljoen Belgen, werd in april vrijgegeven op een hackersforum.

Naar aanleiding van dat lek hebben 1.120 Belgen ondertussen een klacht ingediend bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Dat moet blijken uit cijfers die CD&V-Kamerlid Steven Matheï opvroeg bij staatssecretaris Michel. En dat is weinig, zegt Mathei: 'Dat is slechts een kleine fractie van de drie miljoen betrokken Belgen. We moeten er met ons allen meer bewust van worden dat onze persoonlijke gegevens en data misbruikt kunnen worden.'

Op 7 april, enkele dagen nadat de grootte van het lek bekend raakte, riep de BGA op om klacht in te dienen. Nog geen procent van de betrokken Belgen heeft dat dus gedaan. Matheï roept slachtoffers van datalekken daarom op sneller naar de GBA te stappen. 'Cybercriminelen zijn maar al te blij met die gegevens en zullen niet aarzelen om ze te misbruiken. Daar moeten we ons nog meer bewust van worden en in belang van onze eigen privacy klacht indienen. Hoe meer klachten, hoe meer druk er via de gegevensbeschermingsautoriteiten uitgeoefend kan worden op de grote big tech spelers, die het te vaak niet al te nauw nemen met de privacyregels.'

De GBA volgt de klachten op, maar kan zelf geen maatregelen nemen tegen Facebook. Het Europese hoofdkantoor daarvan ligt namelijk in Ierland, dat hiermee alle onderzoeken rond privacy voor het bedrijf op zich neemt. Klachten bij de GBA worden wel doorgegeven aan de Ierse autoriteiten.

