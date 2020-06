Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers trekt 1,2 miljoen euro uit voor digitale projecten in steden. Het gaat om stadsvernieuwingssubsidies die elk jaar worden uitgedeeld. Deze keer moeten de subsidies naar innovatieve projecten gaan rond digitalisering en technologie.

De minister ziet technologie als een manier om de draad weer op te nemen na de coronacrisis, en er ook lessen uit te trekken. Eerder deze week suggereerde minister Somers al dat Vlaamse ambtenaren bijvoorbeeld vaker thuis zouden kunnen werken, ook na de lockdown. "85% van de Vlaamse ambtenaren voelt zich goed bij het telewerken, 71% kan werk en privé op die manier goed afstemmen en 76% zegt dat ze niet naar bureau moeten komen om hun opdrachten uit te voeren. We moeten met die cijfers aan de slag in plaats van allemaal terug in de file te gaan staan", klonk het toen.

Om die digitaliseringslijn verder te trekken, voorziet de Vlaamse overheid nu 1,2 miljoen euro voor thematische stadsvernieuwingsprojecten. Het gaat dan bijvoorbeeld over smartcitytoepassingen, coworking of digitalisering van een deel van de stadsloketten. Vlaamse centrumsteden, provinciale steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel komen in aanmerking voor deze subsidies en kunnen tot september een aanvraag indienen.

De minister ziet technologie als een manier om de draad weer op te nemen na de coronacrisis, en er ook lessen uit te trekken. Eerder deze week suggereerde minister Somers al dat Vlaamse ambtenaren bijvoorbeeld vaker thuis zouden kunnen werken, ook na de lockdown. "85% van de Vlaamse ambtenaren voelt zich goed bij het telewerken, 71% kan werk en privé op die manier goed afstemmen en 76% zegt dat ze niet naar bureau moeten komen om hun opdrachten uit te voeren. We moeten met die cijfers aan de slag in plaats van allemaal terug in de file te gaan staan", klonk het toen.Om die digitaliseringslijn verder te trekken, voorziet de Vlaamse overheid nu 1,2 miljoen euro voor thematische stadsvernieuwingsprojecten. Het gaat dan bijvoorbeeld over smartcitytoepassingen, coworking of digitalisering van een deel van de stadsloketten. Vlaamse centrumsteden, provinciale steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel komen in aanmerking voor deze subsidies en kunnen tot september een aanvraag indienen.