Het vorig jaar opgerichte Stellar Labs haalt voor het eerst geld op. Daarmee wil het verder groeien.

Stellar Labs is het bedrijf van Raf Seymus, voormalig CEO van Excellys, en de Britse leerexperte Stella Collins. De investering is afkomstig van angel investors, VLAIO, PMV en private bankleningen.

Het bedrijf kwam eind 2019 naar buiten als start-up, maar is nog maar sinds dit jaar naar de markt getrokken. Het wil haar expertise in opleidingen, neurowetenschappen en menselijk gedrag er voor zorgen dat werknemers 'op een breinvriendelijke manier' worden bijgeschoold. Dat moet zorgen voor efficiënter en beter leren.

Stellar Labs is het bedrijf van Raf Seymus, voormalig CEO van Excellys, en de Britse leerexperte Stella Collins. De investering is afkomstig van angel investors, VLAIO, PMV en private bankleningen.Het bedrijf kwam eind 2019 naar buiten als start-up, maar is nog maar sinds dit jaar naar de markt getrokken. Het wil haar expertise in opleidingen, neurowetenschappen en menselijk gedrag er voor zorgen dat werknemers 'op een breinvriendelijke manier' worden bijgeschoold. Dat moet zorgen voor efficiënter en beter leren.