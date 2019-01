1 miljoen euro extra kapitaal voor betalingsbeheerder Digiteal

Het bedrijf haalt in totaal 1.032.000 euro op. 832.000 euro komt van een kapitaalsverhoging, de resterende 200.000 euro van een achtergestelde lening. Onder meer bestaande investeerders zoals EASI en LeanSquare investeren bij, de rest komt van particuliere investeerders (deels via crowdfunding) en van Novalia.

Met de extra middelen zegt oprichter Cédric Nève dat zijn bedrijf "nog meer volledige vertrouwensbetalingen" wil aanbieden. De fintechspeler legt zich onder meer toe op betalingsbeheer zowel voor bedrijven als particulieren.

Digiteal was tot nu toe de commerciële naam van het bedrijf. Teal IT SA was de bedrijfsnaam. Dat wordt nu gestroomlijnd tot Digiteal SA. Het bedrijf heeft zijn hoofdzetel in Mont-Saint-Guibert, in de buurt van Louvain-la-Neuve.