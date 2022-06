Legale bronnen voor digitale content zijn dan wel in opmars, dat betekent nog niet dat de jongste generatie de handen af houdt van piraterij.

Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) publiceerde zopas de nieuwste editie van hun 'Intellectual Property and Youth Scoreboard'. Dat geeft een overzicht van hoe Europese jongeren al dan niet inbreuken plegen op intellectueel eigendom. Ruim 22.000 jongeren van 15 tot 24 jaar oud uit de 27 EU-lidstaten werden bevraagd. De vorige studie dateerde trouwens al van voor corona: 2019 om precies te zijn.

Uit de studie blijkt dat online piraterij nog steeds alomtegenwoordig is én dat België het op dat vlak ook minder goed doet dan de meeste Europese landen. Een derde van alle Belgische jongeren (33%) zegt dat ze illegale digitale content geconsumeerd hebben. 29% geeft toe dat ze ook bewust de illegaal gekopieerde content gaan opzoeken zijn. Het Europese gemiddelde ligt met 21% toch wat lager.

Vooral films en tv-series

Als we gaan kijken over welke content het dan precies gaat, dan blijkt dat Belgische jongeren vaakst illegaal films (64%) downloaden of streamen, gevolgd door tv-series (53%). 35% van de respondenten die illegale content opzoeken doet dat om muziek af te halen, 32% om live sport evenementen te kunnen bekijken en 31% om software te downloaden. 28% zoekt e-boeken en helemaal achteraan: videospellen (20%). Als voornaamste redenen om de illegaliteit op te zoeken, worden - net als in eerdere onderzoeken - de prijs en de beschikbaarheid aangehaald. De trend naar alsmaar meer versnippering in streamingdiensten en uitzendrechten voor sportevenementen helpt op dat vlak niet echt.

Wie toch bij legale diensten blijft zweren, doet dat volgens het EUIPO-onderzoek voornamelijk omwille van mogelijke cyberdreigingen. 60% van de respondenten beweert trouwens het afgelopen jaar geen content uit illegale bron te hebben gebruikt, afgespeeld, gedownload of gestreamd. Dit ligt in het verlengde van de eerdere onderzoeken, met 51% in 2019 en 40% in 2016.

En tot slot toch nog dit: opmerkelijk dat jongeren ook door misleiding in piraterij belanden. 12% van alle respondenten heeft per ongeluk illegaal gekopieerde content geconsumeerd. 7% durfde het niet met zekerheid te zeggen. De misleiding gebeurt dan voornamelijk via speciaal hiervoor opgezette websites, maar ook via apps en sociale media. 'Piraterij blijft dus een taai probleem, ook al geven jonge consumenten steeds vaker de voorkeur aan content uit legale bron', aldus Christian Archambeau, directeur van EUIPO, die vooral heil ziet in extra bewustmaking.

