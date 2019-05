Chatplatform SendBird heeft in totaal 102 miljoen dollar opgehaald. Daarmee wil het wereldwijd schalen om messaging-diensten in andere apps aan te bieden.

SendBird is geen alleenstaande chat-app, het omschrijft zichzelf als een chat- en messaging API service. Dat wil zeggen dat het een chatplatform aanbiedt die andere apps in hun toepassing kunnen integreren. Het is dus geen concurrent voor Whatsapp, Skype of Slack, maar voorziet de chatfunctionaliteit in andere apps.

In de nieuwe series B investeringsronde haalt het bedrijf in totaal 102 miljoen dollar op. De ronde werd geleid door Tiger Global Management. Ook ICONIQ Capital is betrokken bij de investering.

Data News sprak Sendbird al in 2016, nog voor haar series A. Toen sprak CEO John Kim over 'enkele miljoenen' maandelijkse actieve gebruikers. Vandaag telt het bedrijf meer dan vijftig miljoen maandelijkse actieve gebruikers en verwerkt het één miljard berichten per maand. In totaal werken vandaag 98 voltijdse medewerkers voor het bedrijf.

De nieuwe investering moet het bedrijf, en specifiek de go-to-market engine verder laten schalen. Vandaag heeft het bedrijf, naast de VS, al vestigingen in het Verenigd Koninkrijk, Singapore en India, die buitenlandse expansie moet verder groeien.