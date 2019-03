120 STEM-ondernemers staan voor de klas

De komende acht weken komen 120 ondernemers uit de STEM-sector naar de Vlaamse scholen, om jongeren warm te maken voor hun vakgebied. Onderwijsminister Hilde Crevits gaf maandag het startschot voor het project van Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen).

STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Volgens Vlajo is er bij bedrijven een immer stijgende vraag naar STEM-profielen. Daarom brengt het 120 professionals voor de klas, onder wie Françoise Chombar, CEO van chipproducent Melexis. Zij moeten leerlingen inzicht bieden in de toekomst die een STEM-opleiding biedt, en in de verwachtingen van de bedrijven. Ze kunnen ook te weten komen of ze zelf in de wieg gelegd zijn voor de opleiding.

Crevits is tevreden dat de aftrap werd gegeven door Françoise Chombar. "Het is super om te zien dat een vrouw aan de top staat van zo'n bedrijf en elke dag het belang uitstraalt van wetenschappen en techniek om de veranderingen in onze samenleving mee te sturen", zegt ze. "Om in te grijpen op de klimaatuitdaging, bijvoorbeeld, heb je wetenschappen en techniek nodig." Volgens de minister zijn er ontzettend veel nieuwe STEM-profielen nodig. "Vooral meisjes, want zij wagen nog steeds veel minder dan jongens de sprong.