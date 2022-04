Webshop 123inkt.nl staat in de etalage voor 'minstens 500 miljoen euro', meldt de Nederlandse krant Het Financieele Dagblad (FD). De populaire onlinewinkel verkoopt onder meer inktcartridges, toners, printpapier, kantoorartikelen en labelprinters.

123inkt is marktleider in Nederland op het gebied van printcartridges en is vanuit ons land ook bereikbaar via de zustersite 123inkt.be. Het e-commercebedrijf met de kenmerkende gele pennen die klanten bij een bestelling cadeau krijgen, is sinds 2000 actief en werd opgericht door Gerben Kreuning, die nog steeds eigenaar is van 123inkt.nl. Volgens de bronnen die Het Financieele Dagblad aanhaalt ligt het brutobedrijfsresultaat van 123inkt.nl tussen de 50 en 60 miljoen euro. De laatst bekende jaarcijfers (over 2019) maken melding van een omzet van 162,8 miljoen euro. De webshop zelf was volgens de krant niet bereikbaar voor een reactie.In samenwerking met Dutch IT-channel.