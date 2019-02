140 miljoen dollar kwijt na dood eigenaar cryptoplatform

Cryptoplatform Quadriga, het grootste platform in Canada, is 120 miljoen euro aan cryptomunten kwijt. Dat schrijft het bedrijf in een mededeling aan de rechtbank, waarin het bescherming tegen schuldeisers vraag. Het bedrijf vraagt het faillissement aan na de onverwachte dood van oprichter Gerald Cotton, eind vorig jaar.

Quadriga is een van vele ruilplatformen voor cryptomunten zoals bitcoin of ethereum. Bedoeling van de site was om het makkelijker te maken om te investeren in cryptomunten, door het beheer ervan uit handen te nemen. Dat beheer blijkt nu de volledige verantwoordelijkheid geweest te zijn van Cotton, die in zijn eentje de fondsen en bedrijfsdocumenten bijhield op een laptop die volgens zijn vrouw versleuteld is. Niemand kent het wachtwoord en zo is er zo'n 180 miljoen Canadese dollar, omgerekend 120 miljoen euro, aan cryptomunten onbereikbaar. Het bedrijf naar eigen zeggen al weken om de fondsen te recupereren, maar is daar voorlopig niet in geslaagd.

Volgens Quadriga werd de meerderheid van de tegoeden in 'cold storage' bewaard, een offline manier om fondsen te bewaren en te beschermen tegen de vele hacks en virtuele bankrovers die online platformen plagen.Veiliger dus, met dien verstande dat je nog aan de fysieke drager kan. Een les in security, en een stevige opdoffer voor de 115.000 gebruikers van het platform, die niet weten of ze ooit hun geld terug zullen zien.