Bij een hack van zo'n 400 accounts op Crypto.com is meer dan 15 miljoen dollar gestolen. Dat geeft de CEO van het cryptoplatform toe in een interview.

Het voorbije weekend werden zo'n vierhonderd klantenaccounts van het platform Crypto.com gehackt, dat zegt CEO van het platform Kris Marszalek in een interview tegen Bloomberg TV. Hij bevestigt daarmee eerdere berichten dat het platform te lijden kreeg onder een aanval. Bij de hack zou zo'n 15 miljoen dollar aan ETH verloren zijn gegaan.

Hoe de hack gebeurd is, wil Marszalek niet zeggen, maar de eerste berichten over verdacht verkeer op accounts op Crypto.com kwamen er al op zondag. Het bedrijf wilde enkele dagen lang niet zeggen dat er een echt probleem was, al raadde het gebruikers wel aan om hun wachtwoord en tweestapsverificatie opnieuw in te stellen.

Terugbetaald

Nu blijkt er dan toch een hack geweest te zijn, zo zegt Marszalek in een interview. Daarbij werd het platform een dertiental uur afgesloten. Klanten wiens geld gestolen werd, zullen worden terugbetaald. In totaal zou er zo'n 15 miljoen dollar aan ethereum zijn verdwenen, dat volgens securitybedrijf PeckShield ondertussen voor de helft door een platform genaamd Tornado Cash wordt 'gewassen'. Bij zo'n dienst kunnen cryptomunten via meerdere tussenstops geanonimiseerd worden voor ze naar de eigenlijke ontvanger gaan, een vrij letterlijke witwasoperatie dus.

Crypto.com is de vierde grootste verdeelsite voor cryptomunten ter wereld. Het bedrijf probeert echter wereldwijd meer voet aan grond te krijgen via advertenties. In de Verenigde Staten heeft het zo de naamrechten voor een basketbalstadion gekocht. In onze contreien heeft u misschien al de advertentiefilmpjes met acteur Matt Damon gezien.

