Het Brusselse 19 - onderdeel van het Franse 42 Network - biedt zo'n 250 volwassenen per jaar de mogelijkheid om via een begeleid platform te leren coderen. Het Franstalige initiatief trok ondertussen ook Nederlandstalige medewerkers aan.

19 is de Belgische variant van het Franse platform 42 Network. 42 Network werd in 2013 - op een moment dat Frankrijk een groot tekort aan IT-ontwikkelaars had - opgericht op initiatief van Xavier Niel. Niel is vooral bekend als oprichter van de Franse mobiele operator Free. Het model wordt over de hele wereld uitgerold, maar onder andere namen in verschillende landen. In België is dat dus 19, dat in september vorig jaar verhuisde van de oude locatie in Ukkel naar de gebouwen van BeCentral in Brussel. Op de bovenste verdieping beschikt 19 over een ruimte van 1.000 m² met zo'n 250 werkplekken.

Gratis opleiding

"We zijn ook open in deze coronatijden, maar het spreekt voor zich dat het meeste nu vanop afstand gebeurt", vertelt 19-woordvoerder Bart Becks aan Data News. 19 biedt tot 250 volwassenen per jaar de kans om een codeeropleiding te volgen op een zelfsturend platform. "Volledig gratis en zonder nood aan voorafgaande kennis", benadrukt Becks. Het zijn de privé-partners van 19 zoals GBL, Belfius, DPG, RTL, Besix, Deloitte, 4wings Foundation en Proximus die alles financieren. "Omdat zij zeker willen meehelpen in het opvullen van ICT-profielen waar de Belgische markt nood aan heeft en ja, natuurlijk ook omdat sommige zelf op zoek zijn naar IT'ers", klinkt het.

Online platform

Het 19-platform is online beschikbaar. Het is deels een hybride lesvorm, maar zonder leraars. "Wel met instructies en we zetten volop in op peer coaching: deelnemers die elkaar helpen en coachen dus". 3 à 4 keer per jaar kunnen kandidaten instappen. Ze doorlopen eerst het zogeheten Piscine-programma - een bad van 6 weken - waarna ze pas echt in het project stappen. Na verloop van tijd kunnen ze voor specialisatie kiezen in onder meer AI en cybersecurity, en komt er ook een praktijkstage bij kijken. Een volledig traject kan gaan van 3 tot 4 jaar en zelfs 5 jaar, maar uitstappen kan op elk moment. Een echt diploma volgt er achteraf niet "maar de sterke link met de bedrijfswereld is een groot pluspunt van 19", verduidelijkt Bart Becks, "en we hebben ook afspraken met VDAB, Actiris, Le Forem en Bruxelles Formation zodat werklozen hun uitkering kunnen behouden tijdens het programma."

Verhuis moet Vlamingen lokken

Het programma loopt dus al even, waarbij in totaal zo'n 40 jobs en 60 stages bij partners en sponsors een feit zijn. 270 deelnemers maken op dit moment gebruik van het platform - en dus vooral vanop afstand. En vooralsnog vooral Franstaligen. De verhuis vanuit Ukkel naar BeCentral - letterlijk boven station Brussel-Centraal - komt ook met de uitdrukkelijke bedoeling om meer Nederlandstaligen aan te trekken. "Aan coachingkant hadden we voornamelijk Franstaligen. Sinds kort is er ook Nederlandstalige staf toegevoegd zodat we ook Nederlandstaligen beter kunnen begeleiden", krijgen we te horen. Het profiel van de doorsnee deelnemer? "Voornamelijk 18- tot 25-jarigen. Logisch, want daarboven is het voor velen met een job niet evident om zich vrij te maken voor een voltijdse cursus. We zien verder een heel divers publiek en dat willen we ook verder gaan stimuleren", besluit Becks. Vanaf februari staat 19 weer open voor nieuwe kandidaten.

