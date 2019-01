20-jarige student verspreidde de privégegevens van honderden Duitse politici

In een verhoor gaf de verdachte aan dat hij alleen handelde. De Duitse federale recherchedienst (BKA) heeft ook geen aanwijzingen van de betrokkenheid van andere personen. De jongeman woont nog bij zijn ouders in de westelijke deelstaat Hessen, gaat nog naar school en is zeer bedreven met computers.

De kennis voor het hacken van de persoonlijke gegevens bracht hij zichzelf bij. De verdachte trok daarvoor veel tijd uit. Een opleiding als informaticus heeft hij niet, vertelde een woordvoerder van het centrale punt ter bestrijding van internetcriminaliteit (ZIT) van het openbaar ministerie in Frankfurt.

De jongeman is sinds maandagavond opnieuw op vrije voeten, omdat er geen redenen zijn om hem langer vast te houden, zoals het gevaar dat hij de benen zou nemen. Hij heeft geen gerechtelijk verleden, heeft berouw getoond en is mogelijk onbedachtzaam of lichtzinnig geweest, aldus de woordvoerder van het ZIT. Mogelijk volgt nog een sanctie binnen het kader van het jeugdstrafrecht of opvoedkundige maatregelen.

Bij het doorzoeken van zijn woning zondag werden geen aanwijzingen gevonden voor een politiek gemotiveerde daad. Het onderzoek naar het datalek gaat wel voort. De inbeslaggenomen computers en datadragers worden momenteel nog volledig uitgevlooid.