Ruimtevaartbedrijf SpaceX van de Amerikaanse miljardair Elon Musk verliest ongeveer 20 miljoen dollar per maand door zijn satelliet internetdienst aan Oekraïne te leveren, zo meldt topman Musk op Twitter. Toch blijft hij de rekening betalen van de Starlink-internetterminals in het land.

Het bedrijf ontvangt geen geld van het Amerikaanse ministerie van Defensie voor het leveren van de service, "maar we zullen het blijven doen", aldus de miljardair wiens gecombineerde belangen volgens Bloomberg momenteel 208 miljard dollar waard zijn, waarmee hij nog steeds de rijkste man ter wereld is.

Vorige week vroeg Musk de Amerikaanse regering nog om bij te springen omdat SpaceX de kosten niet meer kan dragen. Tegelijk benadrukte Musk ook toen al dat hij de dienst gratis zal houden. Het lijkt er dus op dat Musk vooral graag laat verstaan dat hij de rekening betaalt.

Met behulp van de ongeveer 20.000 terminals kan Oekraïne via een satellietverbinding blijven communiceren wanneer mobiele telefoonnetwerken en internetverbindingen uitvallen als gevolg van de oorlog. De operatie heeft SpaceX al zo'n 80 miljoen dollar gekost.

De reacties van Musk komen er nadat het bedrijf deze zomer een zware subsidie van bijna 900 miljoen dollar verloor om internet in afgelegen gebieden te voorzien. Die werd eerder toegewezen, maar in augustus weer ingetrokken nadat de Amerikaanse regulator FCC van oordeel was dat SpaceX, dat de Starlink-satellieten om de aarde brengt, niet voldoet aan de vereisten en dat de snelheden die het belooft intussen weer afnemen.

