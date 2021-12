Op een Britse server zijn een paar honderd miljoen mailadressen en wachtwoorden ontdekt. Het bevat niet eerder gelekte wachtwoorden die nu zijn te raadplegen bij Have I been Pwned.

De 225 miljoen wachtwoorden werden ontdekt door het Britse National Crime Agency en de National Cyber Crime Unit op een Britse server van een niet nader genoemde cloudaanbieder. De data lijkt afkomstig uit verschillende datalekken, maar de daders zijn onbekend.

Publiek doorzoekbaar

De gelekte gegevens werden overgedragen aan Have I been Pwned (HIBP), de dienst van securityspecialist Troy Hunt waar je kan controleren of je wachtwoord ooit ergens online circuleerde.

Die bevat met de nieuwe toevoeging voortaan 613 miljoen combinaties van wachtwoorden en mailadressen waarbij je enerzijds kan opzoeken of je mailadres (en wachtwoord) betrokken waren bij een datalek, of je wachtwoord kan ingeven om na te gaan of het al ergens publiek werd aangetroffen.

