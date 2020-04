Het 25 Gigabit Ethernet Consortium gaat voortaan door het leven als Ethernet Technology Consortium. De organisatie vond haar oude naam te beperkend nu de ethernetsnelheden veel hoger liggen.

Het 25 Gigabit Ethernet Consortium doopt zichzelf om tot Ethernet Technology Consortium. De groep is ontstaan om ethernetsnelheden van 25, 50 en 100 Gbps te standaardiseren, maar nu die er zijn vindt de organisatie haar eigen naam niet langer gepast.

"Ethernet evolueert zeer snel en als groep voelden we dat de '25G' in de naam te beperkend was voor ons consortium," zegt Brad Booth, voorzitter van het pas omgedoopte Ethernet Technology Consortium.

Ethernet is een netwerkstandaard om er voor te zorgen dat datapakketten over een netwerkkabel kunnen verstuurd worden. De meest bekende vorm van een ethernetverbinding is een UTP-kabel die van je modem naar een internettoestel gaat. Het Ethernet Technology Consortium, waar onder meer Broadcom, Cisco, Google, Microsoft en Dell lid van zijn, legt standaarden vast zodat verschillende ethernetverbindingen op dezelfde manier en aan dezelfde snelheid communiceren.

800 gigabit

In de marge van haar naamsverandering komt de organisatie ook met nieuwe specificaties voor 800GBASE-R specificaties, voor verbindingen van 800 GBps. Die herbruikt twee sets van de bestaande 400 gigabit ethernet logica van de IEEE 802.3bs standaard met een aantal aanpassingen om data over acht fysieke 106 Gbps verbindingen te sturen.

Het 25 Gigabit Ethernet Consortium doopt zichzelf om tot Ethernet Technology Consortium. De groep is ontstaan om ethernetsnelheden van 25, 50 en 100 Gbps te standaardiseren, maar nu die er zijn vindt de organisatie haar eigen naam niet langer gepast."Ethernet evolueert zeer snel en als groep voelden we dat de '25G' in de naam te beperkend was voor ons consortium," zegt Brad Booth, voorzitter van het pas omgedoopte Ethernet Technology Consortium.Ethernet is een netwerkstandaard om er voor te zorgen dat datapakketten over een netwerkkabel kunnen verstuurd worden. De meest bekende vorm van een ethernetverbinding is een UTP-kabel die van je modem naar een internettoestel gaat. Het Ethernet Technology Consortium, waar onder meer Broadcom, Cisco, Google, Microsoft en Dell lid van zijn, legt standaarden vast zodat verschillende ethernetverbindingen op dezelfde manier en aan dezelfde snelheid communiceren.In de marge van haar naamsverandering komt de organisatie ook met nieuwe specificaties voor 800GBASE-R specificaties, voor verbindingen van 800 GBps. Die herbruikt twee sets van de bestaande 400 gigabit ethernet logica van de IEEE 802.3bs standaard met een aantal aanpassingen om data over acht fysieke 106 Gbps verbindingen te sturen.