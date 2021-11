Het gebruik van mobiele data is de voorbije tien jaar wereldwijd met zo'n driehonderd keer toegenomen. Dat moet blijken uit het Mobility Report van netwerkspecialist Ericsson.

Op zich is het niet verwonderlijk dat we, met de opkomst van smartphones, IoT en alles wat daarbij komt kijken, meer mobiele data verbruiken dan een decennium geleden. Wel opmerkelijk is misschien de grootte van dat meerverbruik. Volgens Ericsson zijn er sinds 2011 zo'n 5,5 miljard extra smartphonegebruikers bijgekomen. Nog een vergelijking? We gebruikten in het derde kwartaal van 2021 met zijn alleen meer mobiele data dan in de hele periode van 2011 tot 2016. In cijfers is dat zo'n 78 exabytes.

Het is ondertussen de tiende keer dat Ericsson een Mobility Report uitbrengt. In die tijd is het mobiele dataverkeer wereldwijd dus driehonderd keer toegenomen. Tegen eind 2027 verwacht Ericsson overigens dat het totale mobiele dataverkeer aan 370 exabytes zal komen. Ongeveer de helft daarvan zou worden verbruikt door allerlei genetwerkte IoT-'things'.

Op naar 5G

Ericsson is een leverancier van netwerkinfrastructuur, dus het bedrijf kijkt ook reikhalzend uit naar de verdere opkomst van 5G. Het bedrijf verwacht dat er tegen eind 2027 wereldwijd 4,4 miljard 5G-abonnementen zijn, die zouden zo ongeveer de helft uitmaken van de mobiele abonnementen op dat moment. Tegen eind dit jaar zouden er al zo'n 660 miljoen 5G-abonnementen zijn, wat meteen ook doet vermoeden dat de implementatie van 5G een pak sneller gaat dan de vorige generaties van mobiele netwerktechnologie.

