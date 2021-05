Bij CommScope in Leuven moeten waarschijnlijk 305 mensen van de vijfhonderd werknemers afvloeien.

CommScope is een Amerikaans bedrijf actief in 55 landen. In België heeft het bedrijf een vestiging in Kessel-Lo, een deelgemeente van Leuven. Op een bijzondere ondernemingsraad werd donderdag aangekondigd dat er een herstructurering komt. Dat zou het einde betekenen aan de job van 241 arbeiders en 64 bedienden.

Het Leuvense telecombedrijf legt zich vandaag nog steeds toe op technologie voor kopernetwerken. Die zijn vandaag nog volop in gebruik maar worden wereldwijd, ook in België, stilaan vervangen door glasvezel. Aan onze collega's van Kanaal Z zegt het bedrijf dat daarom de site in Kessel-Lo tegen 2024 verlieslatend wordt en daarom moet in de komende twee jaar meer dan de helft van het personeel opstappen.

De vakbonden zijn geschrokken van de aankondiging. Zij vragen om de regels voor SWT (het vroegere brugpensioen) soepel te houden. Die leeftijd stijgt vanaf 1 juli van 59 naar 60 jaar. Zo'n tachtig procent van de werknemers bij CommScope zijn ouder dan vijftig. De bonden vrezen dat zij niet meteen een andere job zullen vinden.

