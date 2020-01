Het Belgisch internetknooppunt BNIX kreeg vorig jaar 591 petabyta aan data te verwerken, een stijging van 31 procent ten opzichte van 2018. Dit blijkt uit cijfers van Belnet.

BNIX zag de gemiddelde trafiek op zijn platform het voorbije jaar stijgen van 120 Gbit/s naar 160 Gbit/s. Het dataverkeer volgde het dagelijkse ritme van het internetgebruik, dat 's ochtends vroeg op gang komt en een piek bereikt tussen 20 en 22 uur in de avond.

De toename van de trafiek op BNIX is deels te verklaren door de aansluiting van cloudprovider Amazon Web Services (AWS) in het najaar van 2019. "AWS genereert sinds oktober 2019 heel wat extra trafiek op en stuwt het dataverkeer geregeld naar pieken van 340 Gbit/s", licht Dirk Haex, technisch directeur van Belnet, toe. Daarnaast weerspiegelen de cijfers volgens hem het toenemende gebruik van digitale diensten en devices in onze samenleving.

Het Belgisch internetknooppunt BNIX, dat dit jaar zijn 25-jarig bestaan viert, sloot in 2019 nog twee andere organisaties op het platform aan: Colruyt Group, die actief is in de retailsector en een veertal merken omvat, en cloud-telecomleverancier Destiny. Dit brengt het totale aantal participanten op 58.

BNIX speelt een belangrijke rol in het Belgische internet. Het knooppunt verbetert de snelheid en de kwaliteit van internettrafiek tussen Belgische netwerken van grote internetaanbieders, contentproviders en hostingproviders. In de toekomst wil BNIX zijn positie nog versterken door nieuwe participanten aan te trekken.

