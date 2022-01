Rekruteringsbureau Hays zag het aantal IT-vacatures in België de afgelopen twaalf maanden met 35 procent stijgen. Vooral netwerk- en cybersecurityspecialisten, cloud-experts en DevOps-deskundigen zitten in de lift.

De coronacrisis heeft de digitalisering een stevige boost gegeven. De vraag naar gespecialiseerde IT-profielen stijgt dan ook pijlsnel, en dat in alle sectoren. 'Er worden momenteel zelfs meer IT'ers gezocht buiten de 'klassieke' IT-bedrijven dan daarbinnen. Denk aan de gezondheidssector, logistiek of bankensector', merkt men bij Hays.

Het tempo waarin de techwereld evolueert, zal bovendien alleen maar toenemen. Zonder extra maatregelen zullen we volgens technologiefederatie Agoria in 2030 zo'n 541.000 niet-ingevulde vacatures hebben.

Reskilling en upskilling

'Er worden constant nieuwe technologieën ontwikkeld. We mogen niet vergeten dat deze versnelling zich aftekent in een sector die altijd al in de vuurlinie stond van de war for talent. De vraag naar IT'ers overstijgt het aanbod al een lange tijd. En ook de vraag naar nieuwe competenties blijft toenemen', vertelt Sophie Vernaet, Business Director bij Hays Technology Belgium. Het rekruteringsbureau zat in het financieel jaar 20/21 aan 528 IT-jobs. Na de twee daarop volgende kwartalen waren dat er al 384, goed voor een groei op jaarbasis van zo'n 35 procent. 'Als die trend doorzet, dan gaat het in FY21/22 richting de 760 jobs', klinkt het.

Reskilling en upskilling zijn volgens het rekruteringsbureau topprioriteit op de arbeidsmarkt. Het World Economic Forum trok in januari 2020 al aan alarmbel door aan te kondigen dat we tegen 2030 meer dan één miljard mensen moeten omscholen. Daarvoor is een leertransformatie nodig. Sophie Vernaet: 'We moeten werknemers helpen om zich bij te scholen of te herscholen en hun weg te vinden naar jobs waar tekorten zijn en naar nieuwe jobs die in de toekomst gecreëerd zullen worden. Bedrijven die inzetten op een leercultuur en groeimentaliteit zullen een voorsprong kunnen nemen op hun concurrenten'.

Minder loyaal personeel

In de huidige krappe arbeidsmarkt is het niet alleen lastig om nieuw personeel te vinden, ook bestaand personeel aan boord houden is een grote uitdaging. Uit onderzoek van Hays blijkt dat drie op de tien werknemers aangeven minder loyaal te zijn geworden naar hun werkgever sinds de coronacrisis.

Het heeft geen zin om de voordeur open te zetten als je de achterdeur laat openstaan.

'Je ziet vaak dat bedrijven druk bezig zijn met het aanwerven van nieuwe mensen en daardoor minder oog hebben voor medewerkers die al langere tijd voor het bedrijf werken. Tijdens de coronaperiode bleef iedereen op zijn post zitten, maar nu de economie herstelt, beginnen mensen weer te bewegen', merkt Sophie Vernaet. Voor The Great Resignation zoals in Amerika moeten we volgens haar evenwel nog niet vrezen. 'Toch is het belangrijk voor bedrijven om in te zetten op carrière- en doorgroeimogelijkheden, opleidingen, flexibiliteit en - topprioriteit - mentale gezondheid en welzijn op het werk. Want het heeft uiteraard geen zin om de voordeur open te zetten als je de achterdeur laat openstaan.'

'De wensen van werknemers zijn sinds de coronacrisis significant veranderd', vertelt Vernaet. 'Je bedrijf aantrekkelijk maken en mensen blijvend binden, gaat over meer dan alleen een aantrekkelijk loon aanbieden.' Het salaris is volgens het What Workers Want 2022-rapport van Hays zelfs pas reden nummer vier om bij de huidige job te blijven. 'Op nummer één staan de collega's. Daarnaast zijn ook autonomie binnen de functie en de werk-privé balans belangrijk', licht de Business Director toe.

De coronacrisis heeft de digitalisering een stevige boost gegeven. De vraag naar gespecialiseerde IT-profielen stijgt dan ook pijlsnel, en dat in alle sectoren. 'Er worden momenteel zelfs meer IT'ers gezocht buiten de 'klassieke' IT-bedrijven dan daarbinnen. Denk aan de gezondheidssector, logistiek of bankensector', merkt men bij Hays.Het tempo waarin de techwereld evolueert, zal bovendien alleen maar toenemen. Zonder extra maatregelen zullen we volgens technologiefederatie Agoria in 2030 zo'n 541.000 niet-ingevulde vacatures hebben.'Er worden constant nieuwe technologieën ontwikkeld. We mogen niet vergeten dat deze versnelling zich aftekent in een sector die altijd al in de vuurlinie stond van de war for talent. De vraag naar IT'ers overstijgt het aanbod al een lange tijd. En ook de vraag naar nieuwe competenties blijft toenemen', vertelt Sophie Vernaet, Business Director bij Hays Technology Belgium. Het rekruteringsbureau zat in het financieel jaar 20/21 aan 528 IT-jobs. Na de twee daarop volgende kwartalen waren dat er al 384, goed voor een groei op jaarbasis van zo'n 35 procent. 'Als die trend doorzet, dan gaat het in FY21/22 richting de 760 jobs', klinkt het.Reskilling en upskilling zijn volgens het rekruteringsbureau topprioriteit op de arbeidsmarkt. Het World Economic Forum trok in januari 2020 al aan alarmbel door aan te kondigen dat we tegen 2030 meer dan één miljard mensen moeten omscholen. Daarvoor is een leertransformatie nodig. Sophie Vernaet: 'We moeten werknemers helpen om zich bij te scholen of te herscholen en hun weg te vinden naar jobs waar tekorten zijn en naar nieuwe jobs die in de toekomst gecreëerd zullen worden. Bedrijven die inzetten op een leercultuur en groeimentaliteit zullen een voorsprong kunnen nemen op hun concurrenten'.In de huidige krappe arbeidsmarkt is het niet alleen lastig om nieuw personeel te vinden, ook bestaand personeel aan boord houden is een grote uitdaging. Uit onderzoek van Hays blijkt dat drie op de tien werknemers aangeven minder loyaal te zijn geworden naar hun werkgever sinds de coronacrisis.'Je ziet vaak dat bedrijven druk bezig zijn met het aanwerven van nieuwe mensen en daardoor minder oog hebben voor medewerkers die al langere tijd voor het bedrijf werken. Tijdens de coronaperiode bleef iedereen op zijn post zitten, maar nu de economie herstelt, beginnen mensen weer te bewegen', merkt Sophie Vernaet. Voor The Great Resignation zoals in Amerika moeten we volgens haar evenwel nog niet vrezen. 'Toch is het belangrijk voor bedrijven om in te zetten op carrière- en doorgroeimogelijkheden, opleidingen, flexibiliteit en - topprioriteit - mentale gezondheid en welzijn op het werk. Want het heeft uiteraard geen zin om de voordeur open te zetten als je de achterdeur laat openstaan.''De wensen van werknemers zijn sinds de coronacrisis significant veranderd', vertelt Vernaet. 'Je bedrijf aantrekkelijk maken en mensen blijvend binden, gaat over meer dan alleen een aantrekkelijk loon aanbieden.' Het salaris is volgens het What Workers Want 2022-rapport van Hays zelfs pas reden nummer vier om bij de huidige job te blijven. 'Op nummer één staan de collega's. Daarnaast zijn ook autonomie binnen de functie en de werk-privé balans belangrijk', licht de Business Director toe.